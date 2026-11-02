Tal como les sucedió en el Estadio Monumental contra Colo Colo, ahora el Bulla sufre con las visitas ante los Cruzados.

Universidad de Chile no tuvo un buen clásico ante Universidad Católica y terminó perdiendo. Para colmo de males, aumentó una mala racha que viene arrastrando en Las Condes.

Los dirigidos por Fernando Gago cayeron por 1-0 ante los Cruzados, en un encuentro con más reclamos que buenas jugadas. Con esto, el Bulla le dejó servido el título a Colo Colo, quienes están a una victoria de sumar una nueva estrella. Todo mal para los Azules.

La maldición de la U en Las Condes

Este fue el segundo Clásico Universitario en el Claro Arena y otra vez la UC venció a la U. En el 2025 lo había hecho por 1-0, mismo marcador de este domingo gracias al tempranero gol de Clemente Montes. El problema para el Romántico Viajero, es que las visitas a Las Condes se han convertido en una pesadilla.

Resulta que la última vez que Universidad de Chile venció a Universidad Católica en su casa fue el 5 de abril de 2015. Sí, más de 10 años. En la jornada mencionada, los dirigidos por Martín Lasarte derrotaron por 4-2 a los Cruzados con un triplete de Gustavo Canales. Desde entonces, solo lamentos.

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En las últimas 10 visitas a Las Condes, los Azules registran 9 derrotas y 1 empate, en 2018 en el 1-1 con gol de Mauricio Pinilla. Para el Romántico Viajero se ha convertido en una difícil misión el jugar en casa de la UC, sea San Carlos de Apoquindo o Claro Arena.

Esta mala racha, que en 2027 llegará a los 12 años, comienza a recordar la maldición que vivió Universidad de Chile ante Colo Colo en el Estadio Monumental. El Bulla estuvo 22 años sin ganar en Macul, situación que cortaron en 2024.

Gustavo Canales fue el héroe en la última victoria azul en Las Condes. Imagen: Photosport

Actualmente, los Azules también viven otro mal registro en El Salvador ante Cobresal, donde no festejan desde 2016. La U tendrá que esperar hasta 2027 para terminar con su racha negativa en el Claro Arena y en el Estadio El Cobre del campamento minero.