Si bien evitaron un castigo este año, el próximo podría traer nuevo dolor de cabeza para elenco de la Primera B de nuestro país.

El fútbol chileno ha hecho noticia en los últimos años por las denuncias con castigo administrativo, buscando puntos, descensos y hasta desafiliaciones de clubes. El caso San Marcos de Arica se debate actualmente en los tribunales de la ANFP.

Sin embargo, para el 2027 la teleserie queda abierta para otro capítulo, esta vez también en la Primera B. Se trata de Deportes Puerto Montt, quien recientemente se salvó tras ser denunciado, donde sí cayeron los nortinos.

“El Tribunal consideró que denunciar la causa no correspondía a los clubes (Rangers, Santa Cruz y San Felipe). Es un tema para Unidad de Control Financiero. La supuesta falta denunciada prescribe en 2 años, y como fue en 2025, podría aún ser revisada en 2027″, dice el periodista Rodrigo Arellano.

Así se le viene la mano al equipo de Primera B

Deportes Puerto Montt fue acusado inicialmente de haber descontado mes a mes el Impuesto Único de las remuneraciones de Kevin Flores. Ahí se habría como agente retenedor, pero sin enterar los dineros al Servicio de Impuestos Internos.

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Pese a que el Tribunal de Disciplina de la ANFP no sancionó a los delfines este año, si la Unidad de Control Financiero o el directorio de la ANFP arremeten en 2027, corre serio riesgo el equipo.

Por ahora, el elenco del sur del país pudo eludir un castigo solo porque los denunciantes no tenían la potestad para hacerlo. Sin embargo, desde Primera B Chile lanzaron el directo aviso a Puerto Montt.

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“Si las bases del Campeonato Nacional de Primera B 2027 contemplan el descenso por desafiliación, la mesa podría estar servida para otro escritoriazo”, dice la citada fuente.