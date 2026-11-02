Este martes 3 de noviembre, Emilio Mancilla cumple años y aprovechó aquel día para pedirle a su plantel un obsequio que sería muy especial para él, aunque sabe que el gran objetivo está en la Primera B.

Deportes Puerto Montt cuenta las horas para terminar una revancha que parece eterna en la Copa Chile, pues este lunes 2 de noviembre se completará el duelo ante Colo Colo en los cuartos de final. El 6 de octubre, el partido fue suspendido en el estadio Monumental.

Los anegamientos en varias partes de la cancha que provocó una lluvia torrencial hicieron que el juez Francisco Soriano tomara esa decisión. El cotejo fue reagendado para el 20 de octubre. Pero nuevamente fue suspendido. Esta vez, por el anuncio de un sistema frontal importante en Santiago.

Por esas cosas que tiene el fútbol y la vida, el día decisivo ante los albos será en la antesala del cumpleaños de Emilio Mancilla, quien este 3 de noviembre cumplirá 51 años. “Está claro el regalo: ganarle a Colo Colo, obviamente”, manifestó el director técnico del Velero a RedGol.

Emilio Mancilla se saluda con Humberto Suazo, DT de San Luis de Quillota. (Diego Altamirano/Photosport).

“Siempre se puede”, aseguró Mancilla en esta conversación que tuvo con Paulo Flores. Aunque es una misión difícil. El Cacique vence por 2-0 en la serie gracias a un gol de Lautaro Pastrán para el triunfo en el estadio Chinquihue. Mientras que Javier Correa anotó en Pedrero para estirar a dos la diferencia.

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DT de Puerto Montt traza el objetivo post Copa Chile vs Colo Colo: “Sería lo mejor…”

A pesar de que Emilio Mancilla quiere que Deportes Puerto Montt venza a Colo Colo en la Copa Chile, tiene un objetivo más allá de eso. El entrenador sabe bien que la gran meta de la temporada puede resolverse en un partido. “Meterse a la liguilla sería lo mejor”, manifestó el DT del Velero.

Emilio Mancilla, DT que reemplazó a Emiliano Astorga en Puerto Montt. (Manuel Lema/Photosport).

“Terminamos el año con expectativas de seguir avanzando, hay un ambiente donde todavía tenemos algo por qué luchar. Eso es importante”, aseguró Mancilla en esta entrevista con RedGol. Aunque el desafío es complicado y muy lejos de casa.

El cuadro sureño debe cerrar la Liga de Ascenso 2026 contra Cobreloa en el estadio Zorros del Desierto de Calama. Sí, contra uno de los aspirantes al título en la división de plata. Y ganar es perentorio si pretenden luchar por uno de los cupos en la postemporada. Se ve difícil. Pero aún es posible.

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Así va Deportes Puerto Montt en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

A falta de una fecha por jugar, Deportes Puerto Montt todavía sueña con meterse en la Liguilla de Ascenso en la Primera B, aunque en la tabla parece estar lejos de aquel objetivo.