El Cacique disputará los 45 minutos restantes de la revancha de cuartos de final con una ventaja de 2-0 en el marcador global.

Colo Colo enfrentará este lunes a Deportes Puerto Montt en el Estadio Monumental para completar los 45 minutos pendientes de la revancha por los cuartos de final de la Copa Chile.

El partido fue suspendido por el sistema frontal que afectó a la Región Metropolitana, cuando los albos ganaban 1-0 con gol de Javier Correa.

Con la ventaja de la ida, el Cacique lidera la llave por un global de 2-0 y buscará sellar su paso a las semifinales.

Colo Colo enfrenta a Puerto Montt por cuartos de final de la Copa Chile.

Horario y dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. Puerto Montt

Colo Colo enfrentará a Deportes Puerto Montt este lunes 2 de noviembre, a las 1 9:00 horas , en el Estadio Monumental, por los cuartos de final de la Copa Chile.

El partido entre Albos y Delfines, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online por streaming, a través de HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

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ZAPPING: 99 (HD)

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