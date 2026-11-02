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Colo Colo

Colo Colo vs. Puerto Montt: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido por Copa Chile 2026

El Cacique disputará los 45 minutos restantes de la revancha de cuartos de final con una ventaja de 2-0 en el marcador global.

Por Franccesca Arnechino

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Revancha entre Colo Colo y Puerto Montt finalizará este lunes.
© Photosport.Revancha entre Colo Colo y Puerto Montt finalizará este lunes.

Colo Colo enfrentará este lunes a Deportes Puerto Montt en el Estadio Monumental para completar los 45 minutos pendientes de la revancha por los cuartos de final de la Copa Chile.

El partido fue suspendido por el sistema frontal que afectó a la Región Metropolitana, cuando los albos ganaban 1-0 con gol de Javier Correa.

Con la ventaja de la ida, el Cacique lidera la llave por un global de 2-0 y buscará sellar su paso a las semifinales.

Colo Colo enfrenta a Puerto Montt por cuartos de final de la Copa Chile.

Colo Colo enfrenta a Puerto Montt por cuartos de final de la Copa Chile.

Horario y dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. Puerto Montt

Colo Colo enfrentará a Deportes Puerto Montt este lunes 2 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Monumental, por los cuartos de final de la Copa Chile.

El partido entre Albos y Delfines, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online por streaming, a través de HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
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En resumen…

  • Colo Colo recibirá a Puerto Montt en el Estadio Monumental por Copa Chile.
  • El partido se disputará este lunes 2 de noviembre a las 19:00 horas.
  • El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports Premium y HBO Max.
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