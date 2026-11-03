Matías Zaldivia confiesa que a la U le cuesta cuando se meten atrás, por lo que no quiere repetir ante Antofagasta y Cobresal.

Universidad de Chile todavía mastica la rabia de la derrota por 1-0 ante Universidad Católica en el Clásico Universitario, con un libreto que le costó mucho a los azules.

Por lo mismo, tienen temor que esta forma de jugar se repita con los dos próximo rivales, Deportes Antofagasta por los cuartos de final de la Copa Chile, además Cobresal pro la Liga de Primera.

Algo que analizó Matías Zaldivia, quien asegura que es momento de seguir trabajando, no bajar los brazos y superar la difiicultad cuando los equipos se cierran.

“Sí, a cualquier equipo que el rival se defienda con 10 es difícil entrar, queda en nosotros acercarnos al juego que mostramos ante Ñublense y Everton, estar finos en el último pase y aprovechar pelotas paradas“, comentó.

La UC logró controlar a la U, como a la figura de Ignacio Vásquez. Foto: Felipe ZancaPhotosport

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Zaldivia pone tarea al plantel de la U

Matías Zaldivia sabe que a Universidad de Chile le tomaron una foto en el Clásico Universitario, donde no pudieron superar a un equipo que se dedicó a esperarlos para la contra.

Por lo mismo, advierte que no quieren pasar lo mismo este jueves con Antofagasta, que viene con una ventaja de 2-0: “En el partido de Católica opino parecido a Coloccini, les salió el partido planteado, golpearon los primeros minutos y se cerraron, lo que nos costó mucho crear ocasiones pese a tener posesión. El rival de ahora tiene diferencia de dos goles, tratará de salir de contra, nosotros los defensores tenemos que estar atentos a cortar rápido y que el equipo sea mas parecido a lo que fue con Ñublense y Everton”.

Por lo mismo, cree que tienen una importante tarea para superar a estos rivales, que también se juegan muchas cosas, pero con un juego muy difícil de poder atacarlos.

“Tenemos que mejorar, cuando los equipos se cierran se hace mas difícil, pero tenemos que tener confianza, acercarnos en juego como Ñublense y Everton, viene un equipo que le hacen pocos goles, pero tenemos confianza que lo vamos a revertir”, finalizó.

Mira la conferencia de Zaldivia en la U: