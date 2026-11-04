Los azules vuelven a cambiar de recinto, ahora para la importante revancha ante Deportes Antofagasta por la Copa Chile.

Universidad de Chile quiere dejar en el olvido la derrota del pasado domingo en el Clásico Universitario ante Universidad Católica, y se centra en la Copa Chile.

La U tiene mucha tarea si quiere clasificar a las semifinales del torneo nacional, puesto que en la ida de cuartos de final se inclinó por 2-0 ante Deportes Antofagasta, y recién se jugará la revancha este jueves.

En la antesala al partido habló el entrenador de los azules, Fernando Gago, quien fue consultado por el nuevo cambio de localía de su equipo, que ahora será anfitrión en Santa Laura, ante la imposibilidad de jugar en el Nacional por la Teletón.

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Fernando Gago y la localía de la U en el Santa Laura

Gago fue consultado en rueda de prensa por el nuevo cambio de recinto de su equipo, situación que dijo nunca haber vivido en los otros equipos que le tocó dirigir en su corta carrera como DT.

“No es lo que me parece, es la realidad. Nos ha tocado jugar en el Nacional, hemos cambiado y debemos adaptarnos y seguir, tratando de lograr que el equipo sigue creciendo independiente de la cancha. No, como entrenador no me había pasado, creo que no“, dijo Pintita.

Fernando Gago no se complica por el cambio de localías de la U. Foto: Jorge Loyola/Photosport

“Eso depende de la situación de lo que implica los clubes, me tocó tener equipo que tienen estadio y no se puede jugar por recitales, eso no implica nada, es jugar a la pelota en una cancha que tiene la misma medida, lo que importa es darle una alegría a la gente”, cerró Gago.

Universidad de Chile después del partido ante Deportes Antofagasta volverá a cambiar de estadio, porque será local ante Cobresal en Rancagua por la fecha 27 de la Liga de Primera.

En síntesis

Fernando Gago buscará revertir la caída 2-0 de Universidad de Chile ante Deportes Antofagasta .

buscará revertir la caída de ante . Santa Laura recibirá este jueves la revancha de cuartos de final de Copa Chile .

recibirá este la revancha de cuartos de final de . Rancagua albergará el duelo de local ante Cobresal por la fecha 27 del torneo.

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¿Cuándo y a qué hora es la revancha por los cuartos de final de la Copa Chile entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta?

El partido de vuelta entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta, por los cuartos de final de la Copa Chile, se jugará este jueves 5 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, en el estadio Santa Laura.