El director de Azul Azul asegura que el cambio del directorio corresponde a algo operacional, pero que el foco debe estar puesto en lo deportivo: “Ojalá salgamos segundos para la Copa Libertadores”.

Universidad de Chile se apronta a tener cambio en la directiva de Azul Azul, cuando el 13 de noviembre se realice la junta de accionistas, tras la revocación de toda la plana mayor en la concesionaria.

Uno de los que es parte de la actual mesa directiva es José Miguel Insulza, quien ocupa una de las sillas de la parte accionaria de José Ramón Correa, quienes deben definir si se mantendrá en el directorio de transición.

A la espera de los movimientos, el político conversó radio Turno, donde explicó qué viene para Universidad de Chile y los cambios decretados por el liquidador Eduardo Godoy.

“Hoy día el interventor, el llamado liquidador, es el que tiene que liquidar las acciones de la mayoría. Por lo tanto, lo que se va a nombrar ahora es un directorio, yo diría provisorio, porque alguien va a comprar la U después. Y cuando la compren, uno o muchos la compren, ellos van a poner otro directorio”, explicó.

José Miguel Insulza llegó en abril al directorio de Azul Azul. Foto: Diego Martin/Aton Chile

ver también Federico Valdés se mantiene lejos: aseguran que no vuelve como presidente a U de Chile

Insulza llama a preocuparse de lo deportivo en la U

José Miguel Insulza no confirmó si habrá cambio en su puesto en el directivo de Azul Azul, pero hizo un particular llamado a preocuparse de lo futbolístico, más allá de la limpieza de la plana mayor.

“Entonces, yo creo que hay que mantener la calma. Ojalá a estas alturas, después del domingo, voy a decir ojalá salgamos segundos en el campeonato para ir a la Copa Libertadores. Pero la verdad es que nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es dirigir el club para que funcione bien la parte deportiva, también el fútbol femenino que le ha ido bastante bien este año, y no meternos tanto en el problema de las sociedades anónimas, donde el rol del liquidador es conseguir vender las acciones al mejor precio posible para devolverle la plata a la gente que la perdió, pues”, cerró