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Fútbol chileno

Esteban Paredes vuelve a estar soltero y reconoce errores que terminaron su relación

El ídolo albo confirmó su separación de Jenny Lastra hace un mes y medio y reconoció errores que hoy lamenta.

Por Franccesca Arnechino

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Esteban Paredes habla de su quiebre amoroso.
© Photosport.Esteban Paredes habla de su quiebre amoroso.

Esteban Paredes sorprendió con una confesión sobre su vida personal en el último episodio de Vértigo. El exdelantero de Colo Colo confirmó que volvió a separarse de Jenny Lastra, madre de sus hijos, después de retomar su relación y atravesar nuevas dificultades.

El histórico goleador albo contó que habían intentado reconciliarse en distintas oportunidades durante los últimos años. Sin embargo, la relación llegó nuevamente a su fin hace aproximadamente un mes y medio.

Paredes aseguró que recuerdos de situaciones pasadas dificultaron continuar juntos.

Paredes aseguró que recuerdos de situaciones pasadas dificultaron continuar juntos.

Esteban Paredes reconoce errores en su relación

“Con el tiempo quisimos volver varias veces y hasta hace un mes y medio estábamos juntos otra vez, pasamos por varias etapas complicadas, difíciles”, relató.

El exfutbolista también abordó los motivos que terminaron desgastando el vínculo y reconoce que tuvo comportamientos que afectaron a su pareja y que hoy observa con arrepentimiento.

“Creo que yo cometí muchos errores. No era cariñoso con ella, soy una persona muy fría, muy dura. Con el tiempo he aprendido a ser más sensible, un poco más cariñoso”, confesó.

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Luego agregó una frase sobre las situaciones que marcaron el quiebre: “Errores que me pilló, que yo le conté también”.

Paredes también reconoció que durante el periodo en que estuvieron separados pudo haber tenido algún acercamiento con otras personas, aunque aseguró que nunca llegó a tener una relación seria.

El motivo que impidió una nueva reconciliación

El exdelantero explicó que finalmente decidió poner término a la relación porque Jenny Lastra había sufrido durante ese proceso.

En esa línea, sostuvo queexisten situaciones del pasado que dificultan recuperar la confianza y seguir adelante como pareja.

“Recuerdos que no se borran y no permiten ser feliz”, fue parte de su reflexión sobre el quiebre.

En resumen…

  • Esteban Paredes y Jenny Lastra terminaron hace un mes y medio.
  • El ex Colo Colo reconoció errores y falta de demostraciones de cariño.
  • Paredes aseguró que los recuerdos de situaciones pasadas dificultaron continuar juntos.
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