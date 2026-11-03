El Ingeniero no quedó ajeno al trágico fallecimiento de Jesús de Miguel en España.

El fútbol está de luto a nivel mundial por la muerte de Jesús de Miguel. Nadie ha quedado indiferente a una noticia tan impactante, por lo que Manuel Pellegrini se refirió al triste hecho.

El delantero de Tenerife tuvo un fuerte choque con el arquero de FC Andorra, Jesús Owono, en una acción propia de este deporte, pero el atacante sufrió una parada cardiorrespiratoria. Esto terminó costándole la vida luego del encuentro.

La reflexión de Pellegrini

Justo en semana de Champions League, todos los partidos se han llenado de homenajes para Jesús de Miguel. En los duelos de la competición de clubes más importante de Europa se han realizado emotivos minutos de silencio para el delantero de 30 años.

ver también Informe Redgol: De ser catalogado como Manuel “Pelligrosini” a ser entrenador top de Europa

Real Betis enfrenta en esta cuarta fecha de la orejona a Borussia Dortmund, pero a veces resulta complejo mirar solo lo que sucede en la cancha. España ya venía de días complejos por el accidente ferroviario que le quitó la vida a 69 personas. Manuel Pellegrini analizó este contexto.

“Ha sido una semana más que complicada. Ya desde la anterior con la tragedia ferroviaria el estado de ánimo nunca puede ser el mismo y se suma ahora ese desgraciado accidente de un compañero de profesión“, explicó Pellegrini.

“Absolutamente inesperado que suceda en un campo de fútbol. Estamos consternados con el tema y mandarle saludos a la familia para que supere lo antes posible un dolor”, complementó el entrenador chileno.

Jesús de Miguel Alameda murió este martes. Imagen: Tenerife

Real Betis enfrenta a Borussia Dortmund este miércoles 4 de noviembre a las 17:00 horas en el Signal Iduna Park. Los dirigidos por Manuel Pellegrini intentarán seguir por la senda del triunfo tras sus primeras tres victorias en la presente UEFA Champions League.