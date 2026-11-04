El portero del FC Andorra lamentó lo ocurrido con el delantero del Tenerife y pidió perdón por la jugada que terminó la vida de su colega.

Impacto mundial ha generado la repentina muerte de Jesús de Miguel. El delantero del Tenerife sufrió un duro golpe en su pecho del portero Jesús Owono del FC Andorra. El ariete español cayó al suelo y rápidamente recibió atención médica.

El jugador de 30 años fue internado de urgencia. Sin embargo, la magnitud de las lesiones finalmente provocaron su fallecimiento. Lo que según expertos fue por un commotio cordis. Situación que contempla un paro cardiorrespiratorio tras sufrir la alteración de su ritmo cardíaco.

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Un escenario que dejó helados al balompié español. Real Madrid, Villarreal, Elche y Atlético Madrid lideraron los primeros homenajes para el delantero.

A esto se sumó que se suspendió la disputa de la Copa del Rey el martes, y ahora se creo una campaña para recaudar fondos para la familia Jesús de Miguel, quien había sido padre este mismo 2026.

Jesús Owono protagonizó la lamentable jugada que terminó con la muerte de Jesús de Miguel

Owono declara por primera vez tras muerte de Jesús de Miguel

Pero la otra cara de la tragedia tiene como protagonista a Jesús Owono. El portero del FC Andorra fue quien disputó ese balón en medio del campo de juego y quien finalmente impactó al delantero Jesús de Miguel.

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El golero que militó en el Alavés y hasta tiene como ídolo a Claudio Bravo, recibió cientos de mensajes de odio de inmediato. Por lo que cerró todas sus cuentas en redes sociales. Incluso se especuló que analiza el retiro de la actividad y que podría ser investigado por homicidio.

Por lo mismo, decidió enfrentar la polémica situación este miércoles. “Estos son los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”, lanzó de entrada en comunicado que publicó el Andorra.

“Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, su familia y en todas las personas que lo querían”, agregó Owono aún con culpa por lo ocurrido el lunes.

Asimismo, el portero reconoció que enfrentará a la justicia si así lo determinan autoridades. “Sé que habrá muchas cuestiones que abordar. Afrontaré lo que venga con todo el respeto. Ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en una cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús”, sentenció. La publicación supera las 599 mil visualizaciones y no se descarta que se inicien acciones legales sobre el nacido en Guinea Ecuatorial.