Un reportero del programa El Chiringuito se quebró en pleno despacho, donde dio cuenta de un reprochable acto de varios colegas para conseguir información en torno al fallecimiento del atacante de 30 años.

La muerte de Jesús de Miguel ha sido un tremendo palo al Tenerife, a su familia y a todos los seres queridos que lamentan la partida del centrodelantero de 30 años, quien falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio luego de una fuerte entrada del portero Jesús Owono.

Esa infracción ocurrió a pocos minutos del final del partido entre el cuadro tinerfeño y el Andorra FC, que finalmente fue suspendido. Mientras se afinan los detalles para realizar el funeral de Demi, en la televisión española revelaron un detalle terrible en torno a la cobertura mediática de esta noticia.

Algo realmente asqueroso. Repudiable. Deleznable. Que seguramente generará muchísima rabia. Todo lo reportó el periodista Marcos Benito, quien vivió un momento muy emotivo en pleno despacho para El Chiringuito. “Su madre me consta que no le ha soltado la mano a su niña y su mujer”, dijo antes de romper en llanto.

Así sacaron de la cancha a Jesús de Miguel, quien falleció este 3 de noviembre. (REUTERS/Stringer).

“Desde que llegó al hospital…me cuentan que le costó aceptar la realidad. Además me contaron que hay gente muy mala en el mundo”, contó el reportero visiblemente roto por la situación. Sirve para darse cuenta de que hay todo tipo de calaña de personas.

Incluso en los momentos donde debería primar el respeto. “Hubo periodistas que llamaron a la familia haciéndose pasar por médicos para pedir información. Eso no se hace. Hay que denunciarlo”, lanzó Benito con un dejo de mucha molestia por lo ocurrido.

ver también Jesús Owono, el arquero involucrado en muerte de Jesús de Miguel: ¿Puede ir preso?

La muerte de Jesús de Miguel que golpea a España: “Sus compañeros sabían que se había ido”

Marcos Benito contó que algunos compañeros de Jesús de Miguel sospecharon su muerte apenas lo vieron tendido en el césped. “Fui al hospital, hablé con un jugador y me dicen que se fue en el momento que cayó al suelo. No superó esa conmoción”, aseguró el periodista de El Chiringuito.

“Por una serie de circunstancias que no quiero comentar por no generar amarillismo, ellos sabían que se había ido. Salió del estadio y ya no estaba aquí entre nosotros. Es lo más duro que he vivido en el fútbol desde que estoy en esta profesión”, manifestó el periodista, muy conmovido.

Tweet placeholder

Y dejó un mensaje para todos los que tengan contacto con el círculo más cercano del fallecido jugador. “Hay que darle mucho cariño a la familia, que pondrá rumbo a Toledo mañana por la tarde para despedirse por última vez de él”, cerró Marcos Benito.