Oriundo de Guinea Ecuatorial, el arquero que juega en el FC Andorra podría enfrentar cargos por homicidio imprudente, y según la ley española podría recibir hasta cuatro años de cárcel.

Impacto mundial provocó en esta jornada el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, delantero del Tenerife, quien perdió la vida tras sufrir un fuerte choque durante el duelo que su equipo tuvo contra FC Andorra, con el arquero rival Jesús Owono.

Mientras en España y otros rincones de Europa lamentan la partida del atacante a sus 30 años, comienzan a rondar en el ambiente múltiples informaciones respecto a lo que podría pasar con el meta oriundo de Guinea Ecuatorial tras la tragedia en cancha.

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¿Quién es Jesús Owono?

El guardameta nació el 1 de marzo del 2001 en la localidad guineana de Bata. De niño se trasladó con su familia a suelo español, donde se radicó en la ciudad de San Sebastián. Allí comenzó su carrera como futbolista, con pasos por las fuerzas básicas de Antiguoko, Real Sociedad y Alavés.

Fue con este último equipo donde hizo Owono hizo su debut en el profesionalismo, el 2 de enero del 2022, manteniéndose en el cuadro vasco hasta julio del 2025, cuando partió en calidad de préstamo al FC Andorra, donde tras un año allí firmó contrato hasta junio del 2028.

A sus 25 años, el portero ya tiene experiencia internacional con la selección de Guinea Ecuatorial, con la que debutó el 2019 ante Arabia Saudita. Tras ello, pudo participar en torneos internacionales, entre ellos la Copa Africana de Naciones.

Jesús Owono, arquero involucrado en muerte de Jesús de Miguel Alameda en España (Getty Images)

¿Puede ir a la cárcel el arquero?

Lo primero que debe ocurrir es que la investigación por el deceso del atacante de Tenerife demuestre que Owono provocó este fatal desenlace bajo el cargo de “imprudencia grave“. Si aquello ocurre, se debe aplicar el artículo 142 del Código Penal de España.

En caso de que se ratifique en la Justicia que el arquero superó los riesgos habituales del fútbol y se compruebe una relación causal demostrable entre el golpe y el fallecimiento, podría recibir una pena de entre uno y cuatro años de prisión efectiva.

Ahora, si la investigación indica que la imprudencia del guineano es “menos grave“, la legislación española contempla una multa de entre tres y dieciocho meses. De todas formas, recordar que “no todos los accidentes deportivos con consecuencias fatales constituyen delitos“.

En síntesis