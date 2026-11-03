En el cuadro tinerfeño informaron de los pasos a seguir con los restos del fallecido delantero y lanzaron una invitación a "toda la isla" para que vayan al estadio Heliodoro Rodríguez este sábado 7 de noviembre.

En el Tenerife no caben en sí de dolor luego de la tragedia que le significó al club la muerte de Jesús de Miguel, el centrodelantero de 30 años que falleció tras un terrible choque con el portero del Andorra FC, Jesús Owono. El golpe fue tan duro que le provocó un paro cardiorrespiratorio.

Con el correr de las horas, su condición neurológica empeoró. Y a primera hora de este martes 3 de noviembre, el cuadro tinerfeño confirmó el deceso de Demi, como era conocido el atacante. “Es una acción sin precedentes. Estamos muy dolidos”, apuntó Rayco García, principal accionista de la institución.

“El tinerfeñismo está de luto. Son cosas que, aunque las trates de entender, son muy difíciles de aceptar. Mañana o el jueves tendremos el ok definitivo para trasladar el cuerpo a Madrid por deseo de su familia. Será en la provincia de Toledo y ahí podremos rendirle el último adiós”, añadió García.

Los hinchas del Tenerife fueron al estadio Heliodoro Rodríguez a dejar arreglos florales en memoria de Jesús de Miguel. (Getty Images).

Y realizó la primera convocatoria como club tras este acontecimiento que quedará grabado para siempre. “El sábado nos gustaría convocar a toda nuestra afición e isla a las 18 horas en el estadio, donde le daremos el último adiós entre todos”, manifestó el empresario.

“Allí uniremos fuerzas para salir de esto adelante. La vida a veces golpea fuerte, está siendo un mal año en todos los sentidos. Entre todos unidos sacaremos esto adelante”, cerró Rayco García, quien estuvo acompañado en aquel punto de prensa por el presidente del club.

Tweet placeholder

Felipe Miñambres, quien se veía muy acongojado, también sacó la voz. “Es un día muy triste para todo el sentimiento blanquiazul y creo que para el fútbol mundial. Una situación en la que un jugador muere en el terreno de juego. En estos momentos todos estamos con debilidad, tristeza y no creemos lo que ha pasado”, afirmó el timonel.

ver también Jesús Owono, el arquero involucrado en muerte de Jesús de Miguel: ¿Puede ir preso?

Tenerife anuncia suspensión del partido vs Granada por la muerte de Jesús de Miguel

El presidente del Tenerife tuvo que luchar para contener el llanto tras el fallecimiento de Jesús de Miguel. “Pasaremos el luto, nos uniremos en torno a este sentimiento. Tenemos que pasar una semana de duelo”, manifestó Felipe Miñambres.

“Sobre todo jugadores y mujeres de jugadores vamos a necesitar ayuda profesional, pero también la de todos nuestros seguidores. Ellos tienen nuestro mismo sentimiento. Debemos hacer el homenaje que Demi se merece”, apuntó el mandamás del elenco isleño.

Y dejó una declaración de principios en torno al deceso del exariete y el próximo duelo liguero en la segunda división española. “Lo llevaremos siempre en el corazón, ha sido una desgracia grandísima e increíble. El Granada mostró todo su apoyo para suspender el partido”, cerró Miñambres.

Así va el Tenerife en la tabla de posiciones de La Liga 2 en España

El Tenerife marcha en el 14° lugar de la tabla en la Segunda División de España con 15 puntos al cabo de 12 encuentros.