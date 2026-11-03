La otra cara de la tragedia: La primera reacción de Jesús Owono tras muerte de Jesús de Miguel

El golero de 25 años está en el ojo del huracán tras la grave jugada que disputó el reciente lunes.

Duelo mundial se ha decretado por la repentina partida de Jesús de Miguel. El delantero del Tenerife recibió un duro golpe en el pecho y tuvo que ser atendido de urgencia. Pese al intento de los especialistas médicos, este martes se confirmó su lamentable deceso.

Lo que de inmediato provocó las reacciones en España. El Real Madrid hizo un minuto de silencio por el ariete, se suspendió la fecha de la Copa del Rey, Lionel Messi publicó en mensaje en apoyo de la familia del jugador y la UEFA indicó que se le realizará un homenaje en está fecha de la Champions League.

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Pero a su vez, en redes se encargaron de fijarse en el otro lado de la tragedia. En este caso, en Jesús Owono, quien fue el portero que impactó al ariete con un fuerte golpe en la mitad de la cancha y que finalmente provocó su muerte.

El golero nacido en 2001, llegó al Andorra proveniente del Alavés está temporada. Gerard Piqué, que es dueño del club, también dio el visto bueno para su arribo.

Su historia llama la atención especialmente por nació en Guinea Ecuatorial y llegó a España con solo ocho años. Desde el primer minuto intentó adaptarse a la lengua española y por su físico y talento logró hacerse un espacio en la cantera de la Real Sociedad.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

El mayor de cinco hermanos tuvo que separarse a temprana edad de su familia. “Mi sueño es un día poder coger y decir, ‘papá, mamá, dejad de trabajar, venios a vivir todos a una casa familiar y que estemos todos juntos”, recalcó Owono.

Pero en base a su gran trabajo, logró destacarse bajo los tres palos. Incluso en la Copa de África en 2021 metió por primera vez a su selección en cuartos de final.

Por lo mismo el camarín completo salió en respaldo del joven portero. “A nadie se le pasa por la cabeza que alguien quiera dañar de esa forma a un compañero de profesión e insisten en que no hubo voluntad de hacer daño”, informaron desde la interna del Andorra a el medio “El Norte de Castilla”.

La drástica decisión de Jesús Owono

Tras lo ocurrido en cancha el lunes, el portero recibió tarjeta roja. Posteriormente intentó acercarse a la familia, pero producto del estado de Jesús de Miguel no pudo realizar.

Este martes, y tras varias horas en la UCI, se confirmó la lamentable partida del delantero del Tenerife.

Jesús Owono tuvo que cerrar todas sus redes por el acoso que sufrió en las últimas horas.

En redes sociales de inmediato los mensajes de odio y amenazas se desplegaron sobre Owono. Por lo que cerró de inmediato todos sus perfiles.

Incluso el jugador Michael Owono, que solo tiene parentesco por el apellido, denunció que recibió palabras de grueso calibre y lo confundieron con el portero.

También se detalla que será detenido y formalizado por homicidio imprudente. Incluso se habla de que la investigación comienza está semana.

De momento, se detalla que arriesga hasta 12 partidos de castigo. Aunque el medio Marca deslizó que también analiza la opción de retirarse tras el grave episodio que protagonizó.