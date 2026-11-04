Manu Fajardo, director deportivo de los verdiblancos, elogió al Ingeniero, aunque dejó en veremos el majadero tema de su extensión de contrato.

Uno de los temas que el Real Betis ha tratado hasta el hartazgo es la renovación de Manuel Pellegrini. El experimentado director técnico chileno vence su contrato a fines de junio del año entrante. Es decir, cuando termine la temporada 2026-2027 que tiene a los verdiblancos con muchas expectativas.

Prácticamente todas las semanas, alguna consulta alusiva a Pellegrini y su futuro aparece. Y en la previa del duelo ante el Borussia Dortmund por la fase liguera de la Champions League, nuevamente se dio lo mismo. El interlocutor escogido esta vez fue Manu Fajardo.

El director deportivo de los béticos sacó la voz sobre un tópico tocado con majadería. “Es lo que comentaba el presidente y Manuel también va en la misma línea”, aseguró Fajardo antes de dar la respuesta políticamente correcta que hace rato resuena en Heliópolis. Fue una consulta de Kenotrotamundos Skechers Fútbol, enviado especial a Alemania.

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Manuel Pellegrini cuenta las horas para un partido difícil en Alemania. (Francisco Macia/Getty Images).

“Cuando llegue el momento se tratará con la máxima delicadeza, atención y respeto que hay entre ambas partes”, afirmó el director deportivo, cargo que desempeña desde febrero de 2024. Antes de eso, ofició como secretario técnico del club.

Vale decir, todavía existen dudas en torno a si Pellegrini seguirá o no en la institución durante la temporada venidera. En ese contexto, nuevamente entra el deseo que tiene la selección chilena de que sea el Ingeniero quien tome las riendas de la Roja adulta.

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Director deportivo del Betis deja en duda la renovación de Pellegrini… ¡otra vez!

Además de dejar stand-by la renovación de Manuel Pellegrini en el Betis, Manu Fajardo hizo un balance del comienzo de campaña que llevó a cabo el equipo. “El grupo está muy fuerte, tiene muchísima personalidad y hambre”, dijo el exsecretario técnico del Rayo Vallecano y jefe de captación del Levante.

“Jugadores con mucha experiencia que tiran del carro en los momentos menos buenos. Un entrenador que sabe gestionar bien todas estas situaciones”, apuntó Fajardo. Un elogio para el plantel y también para el líder, quien ya lleva seis temporadas como DT.

Manu Fajardo junto a Manuel Pellegrini en el Betis. (Foto: Getty Images).

Frente a eso, Fajardo planteó que “el Betis ha demostrado que hay partidos donde no necesita dar su mejor versión para obtener resultados positivos”. Algo que sin duda esperanza a la institución completa antes de la visita al Dortmund en el Signal Iduna Park.

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