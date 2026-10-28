Tras conocerse el fallo del Tribunal de Disciplina, el técnico "salmonero" Emilio Mancilla conversó con RedGol donde aseguró que la situación fue "importante y sorprendente".

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP rechazó la denuncia interpuesta por Rangers, Unión San Felipe y Santa Cruz en contra de Deportes Puerto Montt por “irregularidades en el cumplimiento tributario en 2025”, que buscaba su desafiliación y descenso de la Primera B.

Según argumentó el ente jurídico del fútbol chileno, los cuadros denunciantes “carecen de calidad necesaria para promover la acción ejercida por falta de legitimación activa“. Un respiro para los salmoneros que siguen con vida en busca de meterse en la Liguilla.

Y un envión anímico de cara al decisivo encuentro de este sábado, en Calama contra Cobreloa. Así lo dejó en claro Emilio Mancilla, técnico de Puerto Montt que en conversación con RedGol reconoció que todavía no puede creer que el fallo del Tribunal saliera a favor de su equipo.

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La reacción en Puerto Montt tras evitar desafiliación en Primera B

“Es una sorpresa para nosotros, porque matemáticamente no estábamos dentro de los ocho, pero ahora a recapitular y tendremos que ir a buscar puntos a Calama para entrar a la liguilla”, manifestó el estratega del Velero inmediatamente después del fallo.

En esa línea, el entrenador de Puerto Montt no ocultó sus sensaciones, al señalar que “es importante y sorprendente, no esperábamos esto“. Un fallo que incluso les permitiría sumar puntos si se consideran sus resultados en el año ante San Marcos de Arica.

Es que los salmoneros debieran sumar cinco unidades más, por los triunfos por secretaría ante los nortinos, para llegar a los 43, que lo meterían en la postemporada, aunque ese es un asunto que todavía no tiene resolución de cara a la última fecha en Primera B.

¿Cuándo juegan los salmoneros?

Por la última fecha de la Liga de Ascenso, Deportes Puerto Montt visitará a Cobreloa en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, este sábado 31 de octubre desde las 17:30 horas.

En síntesis