El director técnico de los Delfines confirmó que el ajetreado calendario los obligó a tomar una decisión para completar el plantel y afrontar la inconclusa revancha ante los albos. "Está todo coordinado desde antes", aclaró Mancilla.

Deportes Puerto Montt consiguió un empate sin goles en su visita a San Marcos de Arica y ahora piensa única y exclusivamente en el inconcluso partido frente a Colo Colo. Es un duelo válido por los cuartos de final de la Copa Chile y los albos tienen una ventaja de 2-0 en el marcador global.

Pero resta jugar todo el segundo tiempo luego de la suspensión del encuentro el pasado martes 13 de octubre. La fuerte lluvia provocó el anegamiento de varios sectores de la cancha en el estadio Monumental. Y eso motivó que el juez, Francisco Soriano, tomara tal decisión con el cotejo.

Además del frente de mal tiempo que hay anunciado para varias comunas de Santiago este 20 de octubre, el Velero tuvo que activar un plan de contingencia para completar su plantel. “Este empate no nos ayuda mucho, pero estoy conforme con el trabajo de los muchachos. Venir a Arica es difícil”, aseguró Emilio Mancilla, el DT.

Emilio Mancilla sabe que el calendario ajetreado y el plantel corto ha conspirado contra su equipo. (Nicolas Klein/Photosport).

“Ahora pensamos en el partido con Colo Colo el Monumental, tenemos que ir allá el martes. Si es que se juega”, añadió el estratego de los Delfines. Sabe perfectamente que el partido corre riesgo por el sistema frontal que se avecina. De todas maneras, el cuadro puertomontino tomó una decisión logística para completar el plantel.

Aunque en la interna del club se maneja la versión de que el partido podría cambiar de estadio. De todas maneras, elaboraron un itinerario para sumar más variantes. “Eso está coordinado antes de salir este viaje. Los muchachos viajan y se unen en el hotel el lunes”, manifestó Mancilla.

Son cinco los futbolistas que se plegarán a la delegación de Puerto Montt. Uno es Richard Paredes, quien estuvo suspendido en el duelo ante los Bravos del Morro. Otro es Sebastián Pérez, también delantero. Y tres juveniles: Yedar Naguil, Luis Rojas y Cristóbal Nanning.

Luis Rojas marca a Lautaro Pastrán en la lluviosa jornada del estadio Monumental. (Luis Quinteros/Photosport).

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DT de Puerto Montt se resigna al riesgo de suspensión de la revancha vs Colo Colo: “Es inmanejable”

Para Emilio Mancilla y todos los participantes del partido, es incierta la realización del segundo tiempo entre Deportes Puerto Montt y Colo Colo, que debe ser local en Pedrero. “Revisamos y hay tormenta eléctrica y nuevamente lluvia”, aseguró el estratego del elenco sureño.

“Veremos qué va a pasar, es inmanejable eso para nosotros”, acotó Mancilla, quien también dejó una severa crítica a la organización por el ajetreado calendario que debe afrontar su equipo. Sobre todo por la programación de los partidos en la Primera B.

Francisco Calisto intenta perseguir a Marcos Bolados. (Luis Quinteros/Photosport).

Y el inconveniente que representa tener que pasar por Santiago. ” Pusieron un partido el sábado. Nos tiran el domingo en Arica, después ir a Santiago y luego Puerto Montt, otro viaje y jugar el sábado. Como siempre ha sido la tónica, vamos a programar bien para cumplir como corresponde”, sentenció Mancilla. Aunque no escondió su molestia por la fecha del duelo vs Unión San Felipe.

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