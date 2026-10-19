El fuerte mensaje que le manda Arturo Vidal a la ANFP para el cierre de la Liga de Primera: “Ojalá no…”

El King habló de todo en sus redes sociales y puso énfasis en el desarrollo del Campeonato Nacional y sus recesos.

Para variar, este fin de semana no hubo fútbol de la Liga de Primera, puesto que en la ANFP en coordinación con las autoridades decidieron que no se juegue ningún partida, pensando en posibles actividades por el 18 de octubre.

Las constantes detenciones del torneo no tienen contento a nadie y uno que se ha pronunciado sobre ello es el capitán de Colo Colo, Arturo Vidal, quien está harto de que se pare el fútbol de manera seguida.

El King hizo un directo en sus redes sociales y habló largo y tendido de muchos temas, poniendo énfasis en los recesos que, bajo su punto de vista, perjudican a los jugadores de cara al desarrollo de los partidos.

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Arturo Vidal no quiere más recesos en la Liga de Primera

Arturo Vidal criticó a las ANFP por la gran cantidad de detenciones que tiene la Liga de Primera, que se detuvo el pasado fin de semana y que vuelve a la actividad.

“Esta semana va a ser importante y ojalá no pare más el campeonato. Estas paras ya me tienen loco. Que se jueguen las seis fechas que quedan“, dijo el King.

Arturo Vidal reclamó por los recesos. Foto: Hernán Contreras/Photosport

El deseo del Rey Arturo no se va a cumplir, puesto que desde el 9 al 17 de noviembre habrá una nueva fecha FIFA, donde la selección chilena jugará dos partidos con Colombia y nuevamente se detendrá el torneo.

El próximo partido de Colo Colo será este domingo 25 de octubre, cuando a partir de las 17:30 horas visite a Palestino en Santa Laura.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera