En su habitual faceta de streamer, Vidal dejó clarísimo qué pretende hacer una vez que cuelgue los botines, un tema cada vez más recurrente para él en el último tiempo.

Por la edad que tiene, Arturo Vidal sabe que más pronto que tarde se dará su retiro y todavía es una incógnita si eso ocurrirá en Colo Colo. El capitán de los albos es uno de los jugadores que termina contrato a fines de la temporada 2026. Y su renovación todavía genera algo de incertidumbre.

En el inicio de esta semana, el Cacique afina detalles para cerrar la llave de los cuartos de final de la Copa Chile. Los 45 minutos restantes se disputarán este martes 20 de octubre en el estadio Monumental, aunque hay anunciado un frente de mal tiempo que pone en riesgo el encuentro.

Al igual que ocurrió en el primer tiempo, que se disputó en Pedrero sobre una cancha que presentó anegamientos en varios sectores. En ese contexto, Vidal sorprendió a varios con una manifestación de deseo que hizo para su futuro una vez que cuelgue los botines.

Arturo Vidal tiene claro qué pretende su futuro una vez que se retire. (Nicolas Klein/Photosport).

“Cuando me retire quiero dirigir en Colo Colo. Ese es mi sueño. Quiero ser campeón y luchar por la Copa Libertadores”, aseguró el Rey en sus habituales transmisiones vía streaming por YouTube. Ese rol de entrenador ya lo ha mostrado en reiteradas ocasiones.

Arturo Vidal es un entrenador más cuando está en el banco del Cacique. (Marco Vazquez/Photosport).

No sólo como analista de los partidos de Colo Colo en la Liga de Primera. Últimamente, Vidal hizo las veces de comentarista de los encuentros que disputó la selección chilena en la gira por América del Norte. Allí dejó claro su interés por definir los aspectos tácticos de algún equipo.

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Arturo Vidal confiesa que quiere ser DT de Colo Colo después del retiro

Las ganas que tiene Arturo Vidal de ser entrenador de Colo Colo una vez que oficialice su retiro van acompañadas del ambicioso deseo de rendir a buen nivel en la Copa Libertadores. De hecho, el Rey se planteó ganar el segundo trofeo de esa categoría para el palmarés albo.

“Se pueden hacer cosas importantes. Con esa hinchada que tiene, se pueden hacer cosas importantes”, lanzó el King, quien se ha visto en varias ocasiones como un ayudante de Fernando Ortiz en el banco de suplentes. Por lo pronto, Vidal sigue como líbero albo, donde se erigió en un indiscutido para el Tano.

Arturo Vidal bajo la intensa lluvia que obligó suspender el duelo entre Colo Colo vs Puerto Montt. (Luis Quinteros/Photosport).

Aunque en su ya habitual faceta de streamer, deja claras muestras de los conocimientos futbolísticos que ha adquirido durante su laureada trayectoria. Y es un hecho que quiere volcar ese bagaje en la banca del equipo donde nació como jugador profesional y del que es hincha. El tiempo dirá…