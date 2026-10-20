Aseguran que el atacante se lesionó en los albos, por lo que será baja para el fin de semana; además hay novedades sobre otros compañeros al margen.

Colo Colo se tuvo que resignar a una nueva suspensión de partido por el temporal de lluvia, una vez que las autoridades no aprobaron el choque ante Puerto Montt por la Copa Chile.

Pero las noticias siguen golpeando al camarín del técnico Fernando Ortiz, porque adelantaron un fuerte diagnóstico de uno de sus jugadores que será baja ante Palestino.

Se trata de Marcos Bolados, quien acusó dolencias físicas en las canchas del estadio Monumental, pero donde fue revisado por los médicos del club y ya se habla de un desgarro.

Marcos Bolados nuevamente se lesiona en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

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El hospital de Colo Colo tiene novedades

Fue el periodista Edson Figueroa, en su medio, El Canal de Edson, donde entregó los detalles de la lesión de Marcos Bolados que movió el piso en Colo Colo en el estadio Monumental.

“Quien se lesionó en Colo Colo, y que todo apunta a que es un desgarro, es Marcos Bolados. Es baja en Colo Colo para el partido del fin de semana. Tema muscular”, explicó.

En ese sentido, el técnico Fernando Ortiz deberá trabajar variantes para ese importantísimo duelo en Santa Laura, teniendo en cuenta sus últimos resultados en el torneo.

Por otro lado, el mismo colega, descartó cualquier tipo de lesión en Felipe Raipán, que tenía complicado a los hinchas, además asegura que se espera la evolución de Maximiliano Romero.