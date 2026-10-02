El delantero después de varios años no fue considerado pro Adidas para presentar la nueva indumentaria del Cacique. Pese a eso, se la jugó con su propia producción.

Marcos Bolados en los últimos años se transformó en un verdadero modelo en Colo Colo. Y no solo hablamos por la capacidad que ha tenido de quedarse por tantas temporadas en el Cacique, sino que también de sus dotes para modelar las camisetas del Popular.

Con cada indumentaria nueva del Popular que es puesta a la venta siempre está el atacante para modelarla. Sin ir más lejos, desde el 2019 hasta acá ha sido protagonista de varias producciones para presentarlas.

Lamentablemente esa racha se rompió ahora, ya que en la colección EQT que lanzó Adidas los que fueron modelos para presentar la ropa fueron Javier Correa, Maximiliano Romero y Ryann Torrero, dejando a Bolados de lado para esta ocasión.

Bolados presenta la nueva indumentaria de Colo Colo

Pese a esto, Marcos Bolados se jugó con presentar él solo esta nueva colección del Popular. Por medio de sus redes sociales, el delantero subió una serie de fotografías con el mensaje “acá estamos”, donde etiquetó a la empresa alemana.

Cabe recordar que este conjunto EQT consta de una polera blanca, una polera negra, una chaqueta deportiva, un polerón y un pantalón, los que ya pueden ser adquiridos en el sitio web oficial de Adidas.

Mientras la polera blanca cuesta 69.990 pesos chilenos, la de color negro está a 44.990. En tanto la chaqueta deportiva vale a 79.990, mientras que el polerón tiene un precio de 69.990, mismo costo del pantalón deportivo.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos se verán las caras ante Deportes Puerto Montt por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile el próximo martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Cabe recordar que el Cacique ganó por 1-0 en la ida jugada en el sur.

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En síntesis