Los albos jugarán con una tercera indumentaria ante los rancagüinos por la fecha 19 de la Liga de Primera 2026.

Colo Colo regresa al ruedo esta tarde a partir de las 17:30 horas ante O’Higgins. El Cacique jugará en el Estadio Monumental un compromiso clave por la fecha 19 de la Liga de Primera, sobre todo tras la victoria de ayer de la U sobre Limache y los puntos que le acortaron en la cima.

Para este duelo los albos saltarán a la cancha con una especial camiseta, ya que la marca Adidas confeccionó una nueva indumentaria, la que será la tercera de este año tras el clásico blanco de local y la negra de visita.

Esta será de color plateado y reemplazará la tricolor lanzada en la temporada pasada por la empresa germana. Y ojo, que este nuevo tono no es antojadizo, ya que viene a conmemorar el hito más importante en la historia del popular.

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La razón por la que Colo Colo cambiará de camiseta ante O’Higgins

De acuerdo a lo publicado por el Cacique en su redes, el diseño y los colores de esta camiseta se vienen a inspirar en la plata de la Copa Libertadores ganada en 1991. Con esto, este logro se lleva a la estética de la camiseta.

“Un concepto que celebra la ambición de hacer historia. El único equipo chileno que ha logrado conquistar el máximo título a nivel continental”, detallaron.

Además, apuntaron que “la copa se mira y se toca: el mensaje protagonista del back de la camiseta. Un sing-off que conecta directamente con la historia del club y se convierte en una pieza clave del relato y lanzamiento de la camiseta”.

¿A qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins?

Albos y rancagüino se enfrentarán hoy domingo 16 de agosto desde las 17:30 horas ante O’Higgins en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 19 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis