El chileno derrotó con autoridad a Jan-Lennard Struff y avanzó a la tercera ronda del Masters 1000, donde podría reencontrarse con Rafael Jódar.

Alejandro Tabilo comenzó con el pie derecho su participación en el Masters 1000 de Cincinnati. El chileno, actual 30° del ranking mundial, superó con autoridad al alemán Jan-Lennard Struff (42°) por 6-3 y 6-4.

El nacional ingresó directamente en la segunda ronda y respondió de gran manera en su estreno, dejando atrás las dudas de sus recientes presentaciones en este torneo.

Tabilo venía de sufrir una temprana eliminación en Montreal, donde cayó frente a Hubert Hurkacz. Ahora, en Cincinnati, mostró una versión mucho más sólida y consiguió instalarse en la tercera ronda.

Uno de los puntos altos fue el servicio, Struff no dispuso de ninguna oportunidad de quiebre durante el encuentro, reflejo del buen nivel que exhibió el chileno con su saque.

Tabilo podría enfrentar nuevamente a Rafael Jódaren Washington.

¿Revancha de Tabilo ante Jódar?

El próximo desafío podría tener un ingrediente especial para el chileno. Tabilo podría volver a encontrarse con Rafael Jódar, quien recientemente lo derrotó en las semifinales del ATP 500 de Washington.

El español, actualmente 11° del ranking, debe enfrentar al canadiense Denis Shapovalov (68°) para definir quién será el próximo rival del nacional.

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En caso de avanzar, Tabilo buscará alcanzar por primera vez los octavos de final de Cincinnati, mientras continúa sumando confianza de cara al US Open, que aparece como uno de sus grandes objetivos en esta parte de la temporada.

El chileno ya aparece 28° en el ranking en vivo y tendrá una nueva oportunidad para seguir escalando posiciones en Ohio. Ahora deberá esperar la resolución del duelo entre Jódar y Shapovalov para conocer a su próximo rival.

En resumen…