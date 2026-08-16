Fernando Ortiz recuperó a Javier Correa y citó por primera vez a Iván Román, pero tuvo que dejar fuera varios nombres.

Colo Colo vuelve a la acción este domingo con un importante desafío ante O’Higgins en el Estadio Monumental. El Cacique buscará mantener su ventaja en la cima de la Liga de Primera y seguir firme en su objetivo de quedarse con el título.

Para este encuentro, Fernando Ortiz definió la nómina con algunas novedades importantes, el regreso de Javier Correa, quien vuelve a estar disponible después de cumplir las tres fechas de suspensión que arrastraba.

Además, Iván Román recibió su primera citación desde su llegada al conjunto albo, sumándose a la convocatoria para el compromiso frente al cuadro rancagüino.

Colo Colo va por la décima victoria consecutiva en Liga de Primera este fin de semana.

Los jugadores que quedaron fuera

Sin embargo, la incorporación de ambos jugadores obligó al técnico a dejar fuera a varios futbolistas. El nombre más llamativo es el de Claudio Aquino, quien no fue considerado y deberá observar el partido desde la tribuna.

Entre los juveniles, Yastin Cuevas tampoco aparece en la convocatoria. La decisión se da luego del regreso de Correa, mientras Felipe Raipán se mantiene como alternativa en el banco.

ver también Colo Colo vs. O’Higgins: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Liga de Primera

Otro canterano que perdió su lugar es Alonso Olguín. El defensor había tenido su estreno durante la segunda rueda ante Deportes Limache, pero esta vez cedió su puesto ante la llegada de Román a la nómina.

A ellos se suman tres jugadores que continúan con trabajos de recuperación. Vozinha todavía no está en condiciones de debutar, mientras que Marcos Bolados y Javier Méndez siguen en pleno proceso de reintegro deportivo tras sus respectivas lesiones.

La probable formación de Colo Colo vs. O’Higgins

Con este escenario, Ortiz deberá armar su equipo considerando las ausencias y los nuevos nombres disponibles para un partido clave en la lucha por la parte alta de la tabla.

La probable formación del Cacique sería con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Felipe Méndez, Álvaro Madrid y Diego Ulloa; Maximiliano Romero y Leandro Hernández.

En resumen…