El ex delantero de la selección chilena cree que el King posee las condiciones para asumir la banca del equipo nacional en el futuro.

La carrera de Arturo Vidal poco a poco está llegando a su final, porque a pesar que el capitán de Colo Colo tiene ganas de renovar su contrato, a sus 39 ya tiene que empezar a pensar en el futuro.

El King ya se tituló como entrenador, hizo sus primeras armas en un club de barrio como su amada Rodelindo Román y señaló que sueña con ser el estratega del elenco albo.

“Cuando me retire quiero dirigir en Colo Colo. Ese es mi sueño. Quiero ser campeón y luchar por la Copa Libertadores”, dijo el King en sus habituales streaming por redes sociales.

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Rodolfo Moya propone a Arturo Vidal para la Roja

El deseo de Vidal de dirigir a Colo Colo fue analizado por el ex delantero de los albos Rodolfo Moya, quien además amplió la oferta y dijo que el King perfectamente puede ser el DT de la selección chilena.

El otrora puntero, ahora dedicada a la política, conversó con RedGol y señaló que confía en el trabajo que puede hacer el Rey como director técnico, debido a su larga experiencia internacional.

Arturo Vidal quiere ser DT tras su retiro. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

“Perfectamente puede ser DT de Colo Colo y también de la selección nacional. Creo que Arturo tiene la capacidad y mentalmente es un líder que, al igual que (Humberto) Suazo, sabe descomprimir el ambiente”, dijo Moyita.

“Es muy importante aliviar la presión en los camarines durante los momentos difíciles, y su experiencia es su mayor virtud para lograrlo”, cerró Rodolfo Moya sobre Vidal.

Arturo Vidal, por ahora, se tiene que concentrar en los próximos desafíos de Colo Colo, que son ante Deportes Puerto Montt en la Copa Chile y Palestino por la Liga de Primera.

En síntesis

Arturo Vidal sueña con ser el director técnico de Colo Colo tras su retiro.

sueña con ser el director técnico de Colo Colo tras su retiro. Rodolfo Moya afirmó que Vidal está capacitado para dirigir a Colo Colo y Chile.

afirmó que Vidal está capacitado para dirigir a Colo Colo y Chile. Colo Colo disputará sus próximos partidos ante Deportes Puerto Montt y Palestino.