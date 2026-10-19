Alexi Ponce señala que los clubes deben formar integralmente a los jóvenes talentos, incluyendo también a sus familiares para que toleren las frustraciones.

El lamentable hecho que ocurrió en el partido Sub 12 entre Palestino y Colo Colo, donde se vio descontrolado a un apoderado que fue a ver al Cacique, nos plantea la pregunta de lo que nos sucede como sociedad.

El video que exhibió RedGol se hizo viral, por lo que el sicólogo deportivo Alexi Ponce es consultado para que pueda dar su visión profesional de un asunto que de seguro debe preocupar a los clubes.

“Creo que el fútbol simplemente amplifica lo que pasa en nuestra cultura. En otros países también hay un despelote, por el síntoma de la expectativa que generan los niños, los padres se descontrolan“, comienza señalando a nuestro portal.

Agrega que “el fútbol sigue siendo una caja de herramientas de aprendizaje y hay que orientarlos, para que no vean el reflejo de una violencia que después continuó por parte de este apoderado”.

El rol de los clubes con las familias de los niños

Ponce piensa que los niños muchas veces tienen más claridad que los adultos de la realidad que tienen en las cadetes. “Hay un búsqueda de soluciones rápidas y probablemente no se logre. A un niño de la sub 12 y sub 13 le preguntas si quieren se profesional y te dicen todos que sí, pero cuando preguntas quiénes van a llegar, ellos mismos saben que serán 3 o 4“, explica.

Esto cambia en la mirada de sus padres. “Los adultos no tienen tolerancia a la frustración, estos niños se están desarrollando, y por condiciones muchos no llegan al profesionalismo por diferentes razones”, detalla.

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Por lo mismo es urgente que los clubes se involucren. “No podemos dejar pasar este tipo de situaciones. Los clubes deben hacerse responsables y asumir la problemática, educando no solo al niño, también al entorno familiar“, sostiene Ponce.

“Los clubes deben tener reuniones con los padres, para ajustar expectativas. Imagínate ese niño que ahora sabe que su papá se comportó así, hay que darle un soporte. Hay fallos en la salud mental y en el bienestar, los clubes deben darle herramienta a los padres en esta etapa formativa”, cierra su análisis.