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Jugó en la U, cambió el fútbol por el Hyrox y ahora sorprende con venta de camisetas: “Desapego”

Lucas Aveldaño puso a disposición más de una decena de camisetas de parte de su carrera. Recibió cientos de mensajes.

Por Felipe Pavez Farías

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Aveldaño se olvidó del fútbol y puso a la venta sus camisetas
© photosportAveldaño se olvidó del fútbol y puso a la venta sus camisetas

Las vendo por Des-APEGO”. Así fue la curiosa frase que utilizó Lucas Aveldaño para vender sus camisetas por internet. El ex defensa de Universidad de Chile sorprendió a todos sus seguidores con una decisión que saca a relucir que el fútbol ya quedó en el olvido.

El formado en Atlético Rafaela pasó por Racing Club, Belgrano y Nueva Chicago. Luego en España jugó en Mallorca, Tenerife, Tudelano y Andratx. Pero el gran salto de su carrera fue en Universidad de Chile en 2019. 

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La U es un grande en Chile y Sudamérica. Jugué con Pepe Rojas en Belgrano y me contó mucho. Vengo con las mejores expectativas”, recalcó en su llegada al país. 

El central llegó como gran referente y disputó 21 partidos con la camiseta del Romántico Viajero. Incluso marcó un tanto. Además fue parte del elenco que venció por 2-1 a Deportes Iquique, en aquel recordado encuentro el 17 de octubre, y justo antes del denominado “Estallido Social”. 

De jugar en la U, cambiar el fútbol por el Hyrox a vender camisetas por internet 

Pero la carrera de Lucas Aveldaño terminó en 2023. El “Pela” decidió colgar los zapatos y de inmediato buscó un nuevo deporte. Así fue como en el Hyrox encontró su nueva vocación.

Si ahora es atleta y hasta profesor de la nueva disciplina que combina el running con ejercicios de entrenamiento funcional y crossfit. 

Por lo mismo, ahora se encuentra en una nueva etapa y decidió dar por cerrado su ciclo como futbolista. A tal punto que subió más de 30 camisetas a la plataforma Vinted para subastarlas. Ahora ya solo quedan 24.

Los precios van entre 75 a 95 euros. Además incluyó en las ofertas diversos zapatos de fútbol que están en perfecto estado. 

Lucas Aveldaño puso a la venta sus camisetas

Lucas Aveldaño puso a la venta sus camisetas

Ahora los clubes que figuran entre los objetos a la venta son Quilmes, Tigres, Newells, Banfield, Huracán, Lanús, Independiente, All Boys y San Lorenzo. Por lo que las de la “U” fueron las que se guardan bajo siete llaves por el gran legado que marcó. 

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