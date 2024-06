De jugar en la U a ser un profesional del Hyrox, un cambio radical en la vida de Lucas Aveldaño. El defensor central argentino militó en Universidad de Chile durante la temporada 2019, la única que estuvo en los azules. Totalizó 17 partidos ligueros con los laicos.

Y al año siguiente, emigró a Deportes Iquique. Pero muy lejos parecen haber quedado esas experiencias en el fútbol chileno. Por estos días, el Pela Aveldaño cambió un poco el fútbol por una disciplina completa que mezcla el crossfit con el running.

“Pasaron unos días. Se masticó la bronca y a seguir. Dicen que de los errores se aprende. No siempre. Como en el primer Hyrox que hice en Madrid, ahora me volvió a pasar. Hice una vuelta de más en el primer kilómetro y fue lo que me jugó en contra para el resultado final. Los que conocen la modalidad me sabrán entender”, fue el desahogo que hizo en su cuenta de Instagram.

En aquella competencia, Aveldaño terminó con un tiempo más alto que su mejor marca. Y sin chances de clasificar al Mundial. El zurdo zaguero de casi cuatro décadas finalizó octavo entre 112 competidores de la categoría 35-39 años. Y en el 29° puesto de la tabla general, que contempló a 472 deportistas.

Para esta disciplina, el exjugador de Racing Club de Avellaneda ha tomado algunas decisiones para cambiar hábitos. Sobre todo en cuanto a las dietas. En ese contexto, recordó su paso por el Centro Deportivo Azul, donde reconoció haber practicado el veganismo.

Su paso por la U y su nueva vida en el Hyrox han dejado huellas en Lucas Aveldaño. De hecho, él mismo expuso las razones que lo llevaron a modificar drásticamente su ingesta de alimentos. Con el objetivo de acelerar la recuperación muscular, el Pela dejó de consumir harinas, lácteos y alimentos ultra procesados.

“En la U de Chile estuve seis meses de vegano. Los cambios que noté fueron altamente positivos. El tema de las proteínas fue lo que más difícil se me hizo. El resto fue todo maravilloso”, escribió Aveldaño en una de sus historias de Instagram.

Aunque tuvo que echar pie atrás a eso cuando militaba en el Romántico Viajero. “Tiene muchos beneficios: recuperación rápida, el ácido úrico de las carnes rojas te perjudica y la digestión es más larga y te saca energía. Mejoré mi sueño, me sentía más liviano, muscularmente estaba bien, pero me cansaba. Es muy difícil en ese aspecto. Ese fue mi balance. Agregué el huevo y consumo pavo, pollo o pescado, libre de hormonas”, explicó en una charla con TNT Sports hace algún tiempo.

Hoy en día, Aveldaño luce con un físico esculpido. El empresario gastronómico -tiene un par de restoranes en Mallorca, España- admite que eso no le costó mayor trabajo. “El cuidado personal es algo que me quedó. También la alimentación y el descanso”, detalló el futbolista devenido en atleta que nació en Sunchales. Una prueba más de que nunca es tarde para volver a empezar.

