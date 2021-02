Lucas Aveldaño no se resigna tras el pisotón de Julio Barroso: “Entonces voy a pegar y mirar la pelota para que no me cobren”

Lucas Aveldaño terminó en llamas el partido de Deportes Iquique con Colo Colo. Más allá de los goles anulados por offside cobrados por el juez asistente y ratificados por el VAR, el defensor argentino ex Universidad de Chile mostró hasta por redes sociales una herida en su tobillo por un pisotón de Julio Barroso que se determinó como casual.

Consultado sobre si todavía cree que es penal, el Pela sostuvo su postura en diálogo con Todos Somos Técnicos de TNT Sports. “Yo creo que sí. La excusa es que está mirando la pelota, pero si es así me voy a poner a pegar patadas mirando la pelota y no me van a cobrar ningún penal. Saca ventaja deportiva de la jugada, no me deja saltar con el pisotón. Me lastimó, tenía sangre, no estaba quebrado ni nada pero tenía la marca. Es un pisotón bastante claro”, reflexionó.

“Mínimamente pido revisarlo, nos quedan muchas cosas así como pasó en este partido, contra Coquimbo un codazo a Álvaro Ramos que no se revisó, con Antofagasta un codazo del arquero a Huanca increíble, contra Cobresal un agarrón de camiseta a Guido Mainero y cobraron para el otro lado. Tanta tecnología… Úsala. Eso es lo que me indigna. No voy en contra de los árbitros. Es el VAR es para ayudarlos a ellos y no la están aprovechando, no la están usando como debería”, abundó.

De paso, Aveldaño dijo que “en ese momento tenía mucho dolor y me estaba preguntando si quería que ingresaran (el cuerpo médico) y le dije que lo único que quería era que la revisaran. Después hubo un cambio, pensé que la iba a revisar, más cuando le muestro la media rota y la marca en el tobillo y no la revisó. Por eso la impotencia. Pero bueno, no podemos cambiar nada. Me importa poco que me digan llorón y lo que diga no va a cambiar nada. Faltan dos fechas, estamos complicados, pero es para mejorar el fútbol no sólo chileno, sino que mundial, el VAR es una herramienta que se puede usar muy bien”.

La acción que Lucas Aveldaño reclamó penal de Julio Barroso. | Foto: TNT Sports

Finalmente, el zaguero recalcó que “lo que me llama la atención es que demoraron como 10 minutos en mostrar la imagen y no estaban las líneas. Uno no tendría que dudar de estas cosas, ¿por qué te hacen dudar tanto? Sobre las líneas, habría que llamar a un maestro mayor de obras y un arquitecto que trabajan con todas estas aristas raras. Uno ve la tele en Europa y la muestran rápida. Pero ya pasó”.