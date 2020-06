Lucas Aveldaño cuenta su secreto: "Saqué de mi alimentación las harinas, carnes rojas y lácteos"

El defensa de Deportes Iquique, Lucas Aveldaño, conversó con la radio argentina Club 947 y además de confesar que es vegetariano, dio tips para una mejor alimentación, más en este tiempo de pandemia.

"Me di cuenta que ser vegetariano me beneficiaba para el deporte en cuanto a composición corporal, la rapidez de la recuperación. Yo lo hice exclusivamente por lo deportivo", comentó contando el ex Universidad de Chile.

Agregando que le hizo la cruz a tres alimentos básicos: "saqué de mi alimentación las harinas, carnes rojas y lácteos".

Lucas Aveldaño en su paso por Universidad de Chile (Agencia Uno)

El Pela cuenta que "al cambiar mi alimentación sacás ventaja. Nos hacían estudios de sangre para ver la recuperación y mejoré mis estudios en un 250%".

Respecto a la cuarentena y los entrenamientos, el argentino asegura que su alimentación le ayuda mucho.

"Gracias a los cuidados sigo con continuidad. Por suerte desde que comencé siempre la tuve. Estoy en una ciudad hermosa, en un gran proyecto y pensando todo a corto plazo", cerró.