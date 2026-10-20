Los azules habían avanzado en un nuevo principal auspiciador para el centenario, en una cifra gigantesca: se les cayó el acuerdo.

Un nuevo golpe recibió Universidad de Chile en la víspera de la celebración de los 100 años, que se suma a la revocación de todo el directorio comandado por la presidenta Cecilia Pérez.

Esto, porque hace unos días se filtró la camiseta para el centenario de la institución bullanguera, la que traía un nuevo main sponsor que en las últimas horas se derrumbó un millonario acuerdo.

Así lo dio a conocer el diario La Tercera, quienes aseguran que la U sufrió un terremoto con la cancelación del acuerdo, justo cuando la marca que los viste ya había puesto el nuevo auspiciador en las camisetas.

La U recibe un golpe para sus 100 años

Según reporta el citado medio, la dirigencia de Universidad de Chile ya había avanzado en acuerdos comerciales para los 100 años del club, con un nuevo auspiciaro en la camiseta con un acuerdo millonario.

La empresa que volví a la Hora era “Betano, quienes tenía un acuerdo para convertirse en el patrocinador principal de Universidad de Chile, con una carta de oferta incluida y solo a la espera de la firma, decidió bajarse de la operación“.

En los detalles, tenían cerrado un negocio con un acuerdo “para las temporadas 2027 y 2028, con la opción de extenderlo por un año adicional. El acuerdo consideraba un pago de US$ 3 millones por temporada“.

“El contrato representaba US$ 6 millones por las dos temporadas iniciales, sin considerar una eventual prórroga. Se trataba de uno de los montos más altos por patrocinio principal en el fútbol chileno”, precisan.

El mayor problema es que la U ya había notificado a Adidas de este cambio en la camiseta, donde la marca alemana ya había estampado la marca en muchas camisetas, lo que genera un nuevo inconveniente para la dirigencia.