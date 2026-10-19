Un hecho repudiable se vivió en La Cisterna, en partido de la Sub 12 entre Palestino y Colo Colo. Los niños deben formarse lejos de la violencia.

Un lamentable episodio se vivió en el estadio de La Cisterna este fin de semana, en el partido en el que jugaron Palestino y Colo Colo por la categoría Sub 12.

El duelo, que terminó a favor de los árabes por 3-1 con gol olímpico incluido, vivió un momento de mucha tensión fuera de la cancha, luego de que un apoderado del conjunto albo reaccionara de mala manera en las graderías.

Totalmente fuera de sus casillas se le puede ver en un video en el que le lanza basura de manera amenazante a quienes estaban en el sector de Palestino, seguramente molesto por algo que pudieron decir por el trámite del encuentro, lo que no justifica su reacción.

De hecho, en algún momento intentó romper uno de los asientos, pero logró ser calmado por personas que estaban acompañándolo para que no pasara a mayores.

Lo importante es en la cancha: ahí Palestino ganó 3-1. Incluso hubo un gol olímpico.

El video que muestra la ira del apoderado

No solamente se quedó en las tribunas del estadio. Por fuera del recinto también hay un video en el que insistía en buscar pelea, golpeando la reja que le impedía el paso.

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Un hecho que nadie quiere ver en las canchas chilenas y menos en el fútbol formativo, donde los niños deben crecer aprendiendo del ejemplo que le dan los adultos.

Seguramente esto llevará a revisar medidas de seguridad de todo lo que implica tener a apoderados de los equipos que disputen un partido, pues los niños no pueden verse afectados por lo que hagan los mayores.