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Video muestra el basureo a Alexis Sánchez de parte del técnico de Montreal

El tocopillano fue llamado para ingresar en el último suspiro de la definición, pero una demora lo dejó sin salir del banco de suplentes.

Por Cristián Fajardo C.

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Alexis y compañía siguen últimos en la MLS.
© Getty Images.Alexis y compañía siguen últimos en la MLS.

Alexis Sánchez volvió a tener una jornada para el olvido con la camiseta del Montreal, donde no salió del banco de suplentes en una importante derrota de su cuadro.

El tocopillano no vio acción en la gran final de la Copa de Canadá, donde perdieron por 4-2 desde los lanzamientos penales ante el modesto Forge, lo que demuestra su actual momento en el cuadro que es colista en su conferencia en la MLS.

Pero tras el partido se compartió un video donde se muestra que el chileno pudo entrar en los últimos segundos de partido, pero no alcanzó al terminar el tiempo, en un verdadero basureo.

Alexis Sánchez no pudo levantar su primer título en Montreal.

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Alexis Sánchez se quedó esperando

El sitio Golazo Canadá compartió una imagen desde el propio estadio, donde se ve que Alexis fue llamado en la última parte de la prórroga, pero nadie le dio instrucciones, por lo que la espera hizo terminar el encuentro.

No hay derecho: Alexis Sánchez se sentó después de calentar por más de 50 minutos y el técnico le pidió que se cambiara para ingresar, pero se acabó el segundo tiempo extra”, detallan.

Una compleja situación para el atacante, que tampoco se logra consolidar en su plante, donde daban por seguro como su primer título en Canadá, pero tampoco se pudo mover desde la suplencia.

Una imagen que refleja y llama a la reflexión al tocopillano, teniendo en cuenta que su equipo está lejos de la clasificación a los playoffs de la MLS, en una temporada que se cerrará de la peor forma.

Mira el video:

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