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Copa Chile 2026

¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite EN VIVO Colo Colo vs. Puerto Montt por Copa Chile 2026

Colo Colo enfrenta a Deportes Puerto Montt con cambio de horario y sin público en el Estadio Monumental.

Por Franccesca Arnechino

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Colo Colo y Puerto Montt deben reanudar su partido en el Estadio Monumental.
© Photosport.Colo Colo y Puerto Montt deben reanudar su partido en el Estadio Monumental.

Colo Colo completará la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Puerto Montt, luego de la suspensión el pasado 6 de octubre por las intensas lluvias en Santiago. Los albos ganaban 1-0 y mantienen una ventaja global de 2-0.

El partido estaba programado para este martes a las 18:00 horas, pero el pronóstico de un nuevo sistema frontal obligó a realizar cambios de último minuto, así lo informó el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN: será a las 16:00 horas en el Estadio Monumental y sin público.

Colo Colo retomará la llave ante Puerto Montt con una ventaja global de 2-0.

Colo Colo retomará la llave ante Puerto Montt con una ventaja global de 2-0.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Puerto Montt EN VIVO?

Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt juegan este martes 20 de octubre, desde las 16:00 hrs. en el Estadio Monumental, por los cuartos de final de la Copa Chile.

El partido entre Albos y Delfines, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 36 (HD)
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En resumen…

  • Colo Colo enfrentará a Deportes Puerto Montt este martes 20 de septiembre a las 16:00.
  • El partido por Copa Chile será en el Estadio Monumental.
  • TNT Sports Premium y HBO Max transmitirán en vivo el encuentro.
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