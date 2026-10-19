Colo Colo enfrenta a Deportes Puerto Montt con cambio de horario y sin público en el Estadio Monumental.

Colo Colo completará la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Puerto Montt, luego de la suspensión el pasado 6 de octubre por las intensas lluvias en Santiago. Los albos ganaban 1-0 y mantienen una ventaja global de 2-0.

El partido estaba programado para este martes a las 18:00 horas, pero el pronóstico de un nuevo sistema frontal obligó a realizar cambios de último minuto, así lo informó el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN: será a las 16:00 horas en el Estadio Monumental y sin público.

Colo Colo retomará la llave ante Puerto Montt con una ventaja global de 2-0.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Puerto Montt EN VIVO?

Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt juegan este martes 20 de octubre, desde las 16:00 hrs. en el Estadio Monumental, por los cuartos de final de la Copa Chile.

El partido entre Albos y Delfines, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 36 (HD)

ver también ANFP adelanta reinicio de Colo Colo y Puerto Montt por Copa Chile: Será sin público

Tabla de posiciones Copa Chile 2026

En resumen…