Colo Colo completará la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Puerto Montt, luego de la suspensión el pasado 6 de octubre por las intensas lluvias en Santiago. Los albos ganaban 1-0 y mantienen una ventaja global de 2-0.
El partido estaba programado para este martes a las 18:00 horas, pero el pronóstico de un nuevo sistema frontal obligó a realizar cambios de último minuto, así lo informó el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN: será a las 16:00 horas en el Estadio Monumental y sin público.
Colo Colo retomará la llave ante Puerto Montt con una ventaja global de 2-0.
¿Dónde ver Colo Colo vs. Puerto Montt EN VIVO?
Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt juegan este martes 20 de octubre, desde las 16:00 hrs. en el Estadio Monumental, por los cuartos de final de la Copa Chile.
El partido entre Albos y Delfines, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
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- ZAPPING: 36 (HD)
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En resumen…
- Colo Colo enfrentará a Deportes Puerto Montt este martes 20 de septiembre a las 16:00.
- El partido por Copa Chile será en el Estadio Monumental.
- TNT Sports Premium y HBO Max transmitirán en vivo el encuentro.