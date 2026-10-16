Los segundos 45 minutos que se deben jugar entre albos y puertomontinos este martes tendrán nuevamente la presencia de lluvias en el Estadio Monumental, tal y como hace un par de semanas.

Colo Colo y Deportes Puerto Montt todavía deben jugar los segundos 45 minutos de la revancha por los cuartos de final de la Copa Chile 2026. Lamentablemente las lluvias no permitieron que el partido del pasado 6 de octubre se terminase en el Monumental, obligando a su reprogramación.

El equipo de Fernando Ortiz lo ganaba por 1-0 gracias al solitario tanto de Javier Correa, que sumado al 1-0 obtenido de la ida en el sur, tenía a los albos 2-0 en el global y con altas chances de abrochar su paso a las semifinales.

Por suerte la ANFP se movió con rapidez para dar con una fecha, eligiendo este martes 20 de octubre a las 18:00 horas en el Monumental como el momento para jugar el segundo tiempo. Sin embargo, otra vez el clima podría hacer de las suyas en este duelo.

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Las fuertes lluvias que dirán presente en la reanudación del Colo Colo vs Puerto Montt

Arlette Chacón, meteoróloga de TVN, afirmó que se viene un nuevo sistema frontal en los próximos días en Santiago. Este comenzará el lunes 19 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 21.

“Prepárense, se viene harta agua. Hay mucha probabilidad de tormenta eléctrica y chaparrones en poco tiempo”, afirmó Chacón, asegurando que justamente el martes será el día de la lluvia más intensa con precipitaciones cercanas a los 15 milímetros.

Colo Colo lo gana por 2-0 en el global a la espera de reanudar el segundo tiempo ante Puerto Montt. | Foto: Photosport.

Así las cosas, otra vez al vuelta entre albos y puertomontinos está en veremos por culpa de clima, por lo que habrá que estar muy atento para monitorear las fueres lluvias que otra vez golpearán a la Región Metropolitana.

Cabe recordar que el ganador de esta llave de cuartos de final de Copa Chile 2026 jugará en semifinales ante O’Higgins, elenco que viene de dejar en el camino a Deportes Concepción.

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En síntesis