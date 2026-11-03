El delantero marcó un doblete ante Deportes Puerto Montt y ayudó a cerrar la serie por los cuartos de final de la Copa Chile.

El serie “eterna” entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt, por los cuartos de final de la Copa Chile, por fin se pudo concluir y el Cacique firmó su clasificación a semifinales.

Los albos terminaron ganando el partido que empezó el 7 de octubre por 3-0, con una gran actuación de Maximiliano Romero, que marcó un doblete en el estadio Monumental.

El delantero habló con TNT Sports tras el partido y lanzó una indirecta en relación con su renovación, puesto que su préstamo desde Argentinos Juniors finaliza a fin de año y no hay claridad sobre su futuro.

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Maxi Romero habla de su futuro en Colo Colo

Maximiliano Romero señaló que está muy cómodo en Colo Colo, donde es el goleador de la Copa Chile y está muy cerca de celebrar el título de la Liga de Primera.

“Me siento como feliz, encontré un lugar donde me siento cómodo con mi familia. Me toca dar lo mejor en Copa Chile, nada que decir, la actuación de Javi (Javier Correa) está clara, el atraviesa un momento duro en lo personal le mandamos fuerza, pero bien”, dijo el argentino.

Maximiliano Romero marcó un doblete ante Puerto Montt. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Sobre el partido con Puerto Montt indicó que “medio raro porque se suspendió y eso, pero nosotros trabajamos al cien como todo el año y están los resultados dados, las cosas pueden salir bien o mal, pero nosotros lo damos todo”.

Por último, Maximiliano Romero habló del partido de este domingo ante Ñublense, donde Colo Colo se jugará el título de la Liga de Primera.

“Tranquilos, no cambia nada, vamos a seguir trabajando de la misma manera y hay que estar tranquilos, preparando todo para el domingo”, cerró Romero.

En síntesis

Colo Colo venció 3-0 a Deportes Puerto Montt y clasificó a semifinales de Copa Chile.

a Deportes Puerto Montt y clasificó a semifinales de Copa Chile. Maximiliano Romero anotó un doblete en el Monumental tras iniciar la serie el 7 de octubre.

en el Monumental tras iniciar la serie el 7 de octubre. Préstamo de Maximiliano Romero desde Argentinos Juniors con Colo Colo finaliza a fin de año.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Ñublense por la fecha 27 de la Liga de Primera?

El partido entre Ñublense y Colo Colo, válido por la fecha 27 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 8 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera