El Rey Arturo termina su actual contrato con los albos en diciembre, por lo que debe renovar para seguir en el Cacique.

Arturo Vidal lidera la lista de diez jugadores de Colo Colo que terminan contrato ahora en diciembre. Pese a que en el Cacique están contra el tiempo para renovar, la dirigencia de Blanco y Negro ha sido clara en decir que esperarán a ser campeones para recién ver este ítem de cara al 2027.

Sin embargo, los rumores en torno al King están a la orden del día, sobre todo porque a sus 39 años todavía tiene ganas de seguir jugando, más si se trata del Popular y la opción de disputar la Copa Libertadores 2027.

En ese sentido, sorprendió bastante la información salió desde los pasillos del Monumental que apuntaba que Colo Colo le hizo un primer ofrecimiento a Vidal para renovar, pero con una rebaja salarial de un 50% respecto a lo que gana hoy en día.

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¿Es verdad la polémica oferta de Colo Colo a Vidal?

De acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo, es totalmente falso que la dirigencia de Blanco y Negro le ofreciera este nuevo contrato al bicampeón de América. Es más, aseguran que ni siquiera se han sentado a conversar, ya que el torneo todavía no se termina.

Sobre una supuesta rebaja salarial, desde la concesionaria afirmaron que no hay motivos para hacer eso, ya que Vidal es uno de los jugadores que más dinero mueve a través del marketing. Y es que la presencia del jugador sube más lo bonos al momento de negociar auspicios para el club.

Arturo Vidal en este 2026 es donde más minutos ha jugado desde su regreso a Colo Colo. | Foto: Photosport.

Así las cosas, la situación contractual del King todavía está en el aire y solo el término del torneo traerá información más concreta sobre su posible renovación. Por mientras, solo queda esperar al duelo de este domingo ante Ñublense en Chillán, donde Vidal y compañía serán campeones en caso de lograr la victoria.

Arturo Vidal en esta temporada 2026 con los albos ha jugado un total de 38 partidos, siendo 24 por la Liga de Primera, nueve en Copa Chile y cinco en la Copa de la Liga. Suma cinco goles y cuatro asistencias en 2962 minutos de acción.

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En síntesis