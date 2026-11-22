El Tigre le anotó por triplicado a la UC, llegó a 20 conquistas y se consolidó como el máximo artillero de la temporada alba, aunque tiró un mensaje preocupante en torno a su continuidad para 2027.

Maxi Romero brilló en el partido que Colo Colo le ganó con mucha claridad a Universidad Católica gracias al triplete que anotó en el estadio Monumental durante la fecha 28. El Tigre convirtió el primer hat-trick de su carrera en este clásico frente a los Cruzados.

Y con eso, se aseguró quedar como el máximo goleador albo durante la temporada, toda vez que Javier Correa no volverá a jugar en esta campaña. Romero llegó a 20 tantos, mientras que el cordobés se quedó con 19 anotaciones.

“Destaco mucho el trabajo de la semana. A pesar de que tuvimos el festejo, pero tenemos objetivos en estos días. Y toca cumplirlos. Nunca dejamos de trabajar. Eso hace que el fin de semana pase lo que pasó hoy”, manifestó a TNT Sports el atacante trasandino, quien está a préstamo desde Argentinos Juniors.

Maxi Romero y su típica celebración en Colo Colo. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Precisamente de eso también habló el Tigre Romero. Una vez más dejó en evidencia su deseo. “Todos saben y lo tienen más que claro. Yo me quiero quedar y seguir acá”, aseguró el exdelantero de O’Higgins de Rancagua y el PSV Eindhoven de Países Bajos.

“El año que viene tiene muchas expectativas lindas, no puedo hacer nada la verdad. Pero estoy contento por todo lo que hicimos”, agregó Romero. El ariete está consciente de que la participación en la Copa Libertadores es una meta muy llamativa.

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Romero le agradece a Correa tras su exhibición por Colo Colo vs Católica

Maxi Romero se acordó de Javier Correa luego del triplete que anotó por Colo Colo ante Universidad Católica. Sabe que tendrá que llenar su lugar hasta el final de la campaña. “Tuvo mala suerte. Pero lo dio todo hasta que salimos campeones”, afirmó el Tigre.

“En lo personal destaco mucho su actitud, su comportamiento con el compañero, sus ganas, su garra y nunca dejar de creer en nosotros. Que a él le vaya mucho mejor que a mí”, aseguró Romero en esta charla que tuvo con el periodista Daniel Arrieta.

Javier Correa festeja con el trofeo que ganaron los albos en la Liga de Primera 2026. (Andrés Piña/Photosport).

Y prosiguió. “En lo personal hice mi primer triplete. Muy contento, pero se lo debo al equipo. Es importante para uno todo lo que hacen los compañeros”, manifestó el centrodelantero surgido en las inferiores de Vélez Sarsfield que también jugó en Racing Club de Avellaneda.

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