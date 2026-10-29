El ex delantero aseguró que toda la situación contractual del Rey Arturo se pudo haber solucionando varios meses atrás.

Pese a que restan apenas un par de meses para que se vaya el año, en Colo Colo todavía no abordan las renovaciones de contrato pensando en el 2027. Salvo algunas expresiones, son varios los jugadores que todavía no tienen asegurada su continuidad para la próximo temporada.

El nombre más rimbombante en este grupo es sin lugar a duda que Arturo Vidal, quien pese a su categoría y al haber destacado en este 2026 como defensor de la mano de Fernando Ortiz, todavía no recibe algún ofrecimiento por parte de la dirigencia.

Uno que entregó una visión bastante tajante al respecto fue Esteban Paredes, quien en entrevista con Mundo Cracks le mandó un duro mensaje a Aníbal Mosa y compañía, asegurando es una falta de respeto que todavía un jugador como Vidal no haya renovado.

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La molestia de Paredes con Colo Colo por todavía no renovar a Vidal

El ex atacante aseguró que “la verdad que me parece lamentable. Por ahí se podría haber definido a mitad de año. Está incierto hoy día el futuro de Arturo Vidal. Por todo lo que le ha entregado a Colo Colo, me parece irrespetuoso de parte de la dirigencia”.

“Si le comunicaron eso de poder verlo cuando termine el campeonato, también es una manera de que los dirigentes tengan ese plan”, añadió.

Arturo Vidal finaliza contrato en diciembre con Colo Colo y todavía sigue sin renovar. | Foto: Photosport.

Para cerrar, el máximo goleador histórico de la Primera División afirmó que “no me meto en temas monetarios. Tiene que ver la dirigencia si por ahí tienen el presupuesto para el otro año. Sabemos que es un jugador importante, pero ahí ya no me puedo meter en las arcas de Colo Colo”.

Arturo Vidal en esta temporada 2026 ha jugado un total de 37 partidos, siendo 23 por la Liga de Primera, nueve por la Copa Chile y cinco en la Copa de la Liga. Lleva cinco goles y tres asistencias en 2944 minutos de acción.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresarán al ruedo ante Universidad de Concepción por la fecha 26 de la Liga de Primera este viernes 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental.

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En síntesis