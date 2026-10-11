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Fútbol chileno

“Un jugador que lo hace bien”: Arturo Vidal presiona por su renovación en Colo Colo

El King se refirió a su extensión de contrato luego de la goleada sufrida ante Coquimbo Unido.

Por César Vásquez

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Arturo Vidal habló de lo que será su futuro.
© PhotosportArturo Vidal habló de lo que será su futuro.

Colo Colo tuvo un día para el olvido contra Coquimbo Unido. Fue goleado y dejó ir importantes puntos. Por si fuera poco, Arturo Vidal otra vez hace ruido con el tema renovación.

Los Albos cayeron por 5-2 ante los Piratas y fueron muy superados por los dirigidos por Hernán Caputto. Si bien los de Macul mantienen una ventaja de 12 puntos, si Universidad de Chile y Universidad Católica ganan sus encuentros, podrían acortar a 9 unidades la distancia.

La postura de Arturo Vidal

Luego de la fea derrota en el Francisco Sánchez Rumoroso, uno de los que habló en Colo Colo fue Arturo Vidal. Al King le consultaron por su tema contractual, ya que finaliza su vínculo este 2026. En primera instancia buscó despejar cualquier controversia.

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“Es un tema que no quiero hablar. No está por ahora en mi cabeza. Mi cabeza está enfocada en mejorar, en levantar la 35 y a fin de año veremos, pero ahora estoy solo enfocado en trabajar y ayudar al equipo en estos momentos que se perdió. Se necesita de los jugadores grandes para apoyar al grupo y salir de esto“, indicó Vidal.

Sin embargo, tras una nueva contrapregunta, Vidal fue enfático en que merece extender su contrato. “Lo dije la otra vez. Un jugador que lo hace bien, que juega todos los partidos, que está en un ranking tan importante, llega solo la renovación. Sino, veré qué pasa. Mi cabeza está solo en el equipo”, explicó.

Arturo Vidal no tuvo una buena jornada ante Coquimbo Unido. Si bien anotó un golazo, se vio muy superado por los veloces ataques de los Piratas. Incluso, Nicolás Johansen le hizo un “hoyito” en el primer tanto de la tarde. Más allá de esta actuación puntual, el de San Joaquín cree que ha hecho mérito para seguir en Macul.

“Amo Colo Colo, cómo no va a gustar quedarme, pero lo más importante es salir campeón y no mi continuidad”, cerró Vidal. El King regresó en 2024 y durante esta temporada, Fernando Ortiz lo adaptó a jugar de defensa. A los 39 años quiere seguir jugando.

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