Arturo Vidal le pone el pecho a la dura goleada que sufrió Colo Colo ante Coquimbo Unido: “Tenemos que enfocarnos en la 35”

El King puso el cabracho tras la histórica goleada que lamentó el Cacique en el Francisco Sánchez Rumoroso. “No se nos va a escapar”, recalcó.

Colo Colo sufrió una dura caída en la Liga de Primera. El Cacique se hundió en el puerto pirata y retorna con un saco de goles. Es que Coquimbo Unido fue superior de principio a fin y se quedó con la victoria por 5-2.

Por lo mismo, el capitán del equipo decidió ponerle el pecho a las balas. Es así como Arturo Vidal sacó la voz tras la dura caída ante el elenco de Hernán Caputto.

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“Es difícil analizarlo. Tengo que verlo para analizarlo mejor. Fueron cinco goles, cinco errores. Estuvimos muy desconcentrados. Entramos con un gol en contra. Tratamos de tener calma, pero se nos complicó”, acusó de entrada Vidal.

El volante fue uno de los pocos rescatables en el Sánchez Rumoroso, incluso marcó golazo de media distancia. Pese a ello, no escatimó en palabras para reconocer el gran cometido del rival. “Ellos la tenían muy clara. Felicitaciones a Coquimbo porque siempre es complicado jugar contra ellos”, destacó el capitán de Colo Colo.

La crítica de Arturo Vidal a la programación de la Liga de Primera: “Solo pasa en Chile”

Ahora el tono del Bicampeón de América cambió radicalmente al abordar la programación que tiene Colo Colo. Es que recién el 20 de octubre vuelve a jugar por Copa Chile y tras ello, retorna a la Liga de Primera. Lo que molestó en la interna alba.

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“Ha sido difícil por todos los parones, hemos hecho como cuatro temporada. Ahora hay que descansar y volver a prepararnos. Es increíble. Solo pasa en Chile. Ojalá el próximo año sea diferente. Se complica mucho, se pierde el hilo”, lamentó Vidal.

Sin embargo, el King habló fuerte y claro y mandó potente mensaje a los hinchas en la recta final de campeonato y por las dudas que se pueden generar tras lo ocurrido este domingo.

“Como equipo grande debemos levantar la cabeza y tenemos que enfocarnos en la 35. Duele mucho, pero sabemos que tenemos todo para ser campeones (…) No se nos va a escapar. Depende de nosotros”, sentenció.