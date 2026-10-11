El King sacó un verdadero cañonazo ante los Piratas. Hizo recordar uno de los mejores tantos de su carrera.

Con Arturo Vidal jugando en la última línea de Colo Colo, muchos han ido olvidando su faceta goleadora. Pues bien, ante Coquimbo Unido hizo gala de su poder anotador.

Los Albos visitaron a los Piratas en una nueva fecha del fútbol chileno. Los dirigidos por Fernando Ortiz no tuvieron una buena presentación y caían por 3-1, hasta que apareció uno de los mejores jugadores en la historia de La Roja con un verdadero cañonazo.

El golazo de Arturo Vidal

Luego de un pésimo inicio de partido, con directa responsabilidad en el gol de Nicolás Johansen ya que el delantero lo pasó por “hoyito”. Sin embargo, en el complemento Arturo Vidal tendría una mini revancha dentro del encuentro con Coquimbo Unido.

Recién comenzado el segundo tiempo y con el marcador 3-1 en contra, Vidal recibió el balón fuera del área, por el lado derecho del campo de juego, aguantó la presión y sacó un furioso derechazo que cayó al palo más alejado de Diego Sánchez. El Mono solo pudo mirar como la pelota se metió al ángulo para un verdadero golazo.

El tanto de Arturo Erasmo Vidal no solo encendió el ánimo de Colo Colo, sino que a los seguidores de su carrera le hizo recordar uno de los mejores tantos de su carrera. Y eso que el King tiene goles de colección en los grandes estadios y equipos del fútbol europeo.

Específicamente, el gol de Vidal tiene cierta similitud a uno que convirtió con la camiseta de la selección chilena ante Perú en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. En aquella ocasión, el King batió de larga distancia a Pedro Gallese. Son muy parecidos, aunque el derechazo contra los del Rímac es desde la otra banda.

Lamentablemente para Colo Colo, la anotación de Arturo Vidal no sirvió de mucho y los Albos terminaron cayendo por 5-2 ante Coquimbo Unido. De todos modos, eso no quita la belleza de la obra de arte que dejó el de San Joaquín en el Francisco Sánchez Rumoroso.