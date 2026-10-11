Coquimbo Unido despedaza el esquema de Fernando Ortiz: tres goles en 28 minutos contra Colo Colo

El elenco de Hernán Caputto sorprendió al líder de la Liga de Primera y lo puso sobre las cuerdas en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Coquimbo Unido se hace fuerte en el puerto pirata. El elenco dirigido por Hernán Caputto ahora sacó a relucir todas las falencias de la defensa de Colo Colo en la Liga de Primera.

A tal punto que el cuadro aurinegro le marcó tres goles en tan solo 28 minutos de partido. Lo que se transformó en un récord y se ubica entre las peores derrotas de los albos en este 2026.

ver también ¿Maxi Romero por Brayan Cortés? Avisan que Colo Colo toma una decisión sobre el trueque del año

El primer tanto llegó a los 2 minutos de partido. Nicolás Johansen aprovechó un mal despeje por el sector derecho y encaró hasta el arco albo. Primero se sacó a Arturo Vidal de hoyito y luego superó a Gabriel Maureira con certero remate al primer palo.

Tras ello, en el 22’ empató Colo Colo con tanto de Javier Correa. Pero dos minutos más tarde, Johansen aprovechó un mal despeje entre Vidal y Sosa, y con potente remate cruzado sorprendió a Maureira para poner el 2-1.

Pero la guinda de la torta llegó de parte de Guido Vadalá que aprovechó los inmensos espacios que dejó la defensa alba. El trasandino se la cambió de palo y dejó parado a Maureira que vio como se anotaba el 3-1 en el marcador.

Tweet placeholder

¿Colo Colo sufre su peor goleada del 2026?

El triunfo de Coquimbo Unido hizo de inmediato recordar una de las peores presentaciones de los albos en este 2026. Lo que se registró a principio de año cuando cayeron por 3-1 ante Deportes Limache. En dicho encuentro el “Tomate mecánico” marcó sus tres goles en solo 27 minutos de juego.

También otros recordaron la goleada que sufrió el Cacique por 4-1 ante O’Higgins por Copa Chile. Aunque en dicha instancia hubo varios juveniles en el esquema titular.

Pero ahora la caída ante Coquimbo revela los graves problemas del equipo albo, que pese a tener plantel titular no pudo hacer pie ante el aurinegro. A tal punto que se vio superado en todas sus líneas.