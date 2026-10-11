El Cacique tuvo una amarga visita al Francisco Sánchez Rumoroso con un 5-2 en contra que si bien lo mantiene puntero, acortará distancias si la U y la UC suman en esta fecha 24 de la Liga de Primera.

La mala racha de Colo Colo en la Liga de Primera se sigue extendiendo. Tras dos empates al hilo ahora el equipo de Fernando Ortiz cayó goleado por 5-2 en su visita a Coquimbo Unido en esta fecha 24, resultado que podría acortar bastante su distancia en la cima.

Y es que con esta derrota el Cacique se mantiene líder, pero con 54 puntos tras apenas sumar tres unidades de las últimas nueve que se pusieron en juego. ¿El problema? Pues que la distancia respecto a sus más cercanos perseguidores puede achicarse todavía más.

Universidad Católica y Universidad de Chile miran con atención esta seguidilla de malos resultados del Popular. Ambas casas de estudio tienen 42 puntos y, en caso de sumar en esta jornada 24, se acercarán a los albos con todavía seis fechas por disputar.

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Por el lado de Coquimbo, los dirigidos por Hernán Caputto se pegaron un salto importante con este triunfo en su casa. Ahora los piratas son octavos con 32 puntos, a solo dos unidades de meterse en puestos de copas internacionales.

La U podría quedar a nueve puntos de Colo Colo si mañana vence a Ñublense en el Estadio Nacional. | Foto: Photosport.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera

El próximo partido de Colo Colo por la Liga de Primera 2026

Los albos volverán a la acción por la fecha 25 ante Palestino el domingo 25 de octubre a las 17:30 horas en estadio todavía por confirmar.

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El próximo partido de Coquimbo Unido

Por su parte los piratas enfrentarán a Ñublense por la jornada 25 el domingo 25 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún Arenas.