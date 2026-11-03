Desde Quilín se dieron cuenta de su "condoro" a la hora de la definición por el título.

La definición del fútbol chileno está al rojo vivo. De hecho, la ANFP debió salir a cambiar la programación de Universidad Católica, para que Colo Colo pueda definir su suerte en cancha.

Con el triunfo de los Cruzados sobre Universidad de Chile, los Albos quedaron a una victoria de ser los nuevos campeones de la Liga de Primera. Por esta razón,es que desde Quilín agendaron a la U y a los de Macul en simultáneo en la siguiente fecha, pero con un serio error.

U. Católica cambia de hora

Resulta que la ANFP había dejado escapar el hecho de que el título de Colo Colo no solo depende del resultado de Universidad de Chile, sino que también de Universidad Católica. Si Albos y Azules caen en la siguiente fecha, los Cruzados tenían la opción de amargar la vuelta de los dirigidos por Fernando Ortiz con una victoria.

El problema era que mientras los Albos y el Bulla juegan a las 15:00 horas el domingo 8 de noviembre, los Cruzados lo iban a hacer a las 20:00 horas contra Limache. O sea, Colo Colo podría ser campeón recién después de ese encuentro si se daba la fórmula antes descrita. Raro.

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Por todo lo anterior, es que desde la ANFP se dieron cuenta del condoro y cambiaron la programación del partido de Universidad Católica ante Limache. Según informa Radio ADN, ahora los dirigidos por Daniel Garnero se medirán al Tomate Mecánico a las 12:30 horas del domingo 8 de noviembre en el Claro Arena.

Con lo anterior, cuando Colo Colo enfrente a Ñublense en Chillán y Universidad de Chile a Cobresal en Rancagua, ya sabrán lo que sucedió con los Cruzados y así, ya no existirá la opción de que los Albos den la vuelta por TV.

Colo Colo se juega el título ante Ñublense en Chillán. Imagen: Photosport

Este domingo 8 de febrero podría definirse al nuevo campeón. A los Albos les basta una victoria frente a los Diablos Rojos para asegurar la estrella 35. En caso de no ganar, tendrán que esperar lo que suceda con Universidad de Chile, mientras el resultado de Universidad Católica ya lo sabrán. Ahora sí está todo claro.