El goleador de los albos sufrió la muerte de su suegro el fin de semana, lo que lo obligó a viajar a Argentina para estar con la familia.

Colo Colo se prepara para levantar el título de la Liga de Primera 2026 este fin de semana, en su visita a Ñublense, aunque la mentalidad del plantel albo también está puesta en la situación de Javier Correa.

El goleador del Cacique avisó hace días que junto a su familia pasaban un complejo momento por la salud de su suegro, lo que significó un viaje a Argentina y el respaldo de sus compañeros.

Según detalla Las Últimas Noticias, el domingo por la noche el jugador confirmó el fallecimiento de su suegro, lo que lo dejó fuera del compromiso con Puerto Montt para acompañar a su esposa.

Es más, también publicó una foto con su esposa Nair Bustamante, sus hijos Bautista y Lorenzo, además de sus suegros: “Te vamos a extrañar, gordo. Gracias por todo”.

La foto que publicó Javier Correa en sus redes sociales.

Correa sufrió la partida de su suegro

Algo que si bien el plantel ha preferido respetar, también se ha encargado de que Javier Correa sienta el respaldo, como fue tras la victoria ante Puerto Montt que les dio el paso a las semifinales de la Copa Chile.

Maximiliano Romero, quien reemplazó a Correa, fue el primero en sacar la voz: “Ahora Javier atraviesa un momento duro en lo personal, le mandamos fuerzas desde acá”.

Incluso el técnico Fernando Ortiz, quien fue consultado por la situación familiar de Correa, donde fue cauto y mandó un breve mensaje: “Sí, no soy quien para decir algo personal, tiene todo nuestro apoyo”.