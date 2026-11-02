La ANFP reprogramó el encuentro azul ante una jornada que podría definir al campeón de la Liga de Primera.

La ANFP modificó la programación de la fecha 27 de la Liga de Primera y determinó que U. de Chile enfrente a Cobresal en simultáneo con Colo Colo, ante la posibilidad de que el Cacique pueda asegurar el título.

Inicialmente, los azules tenían programado su partido para el lunes 9 de noviembre, pero se adelantó tras la derrota por 1-0 ante U. Católica en el Clásico Universitario, resultado que permitió a los albos ampliar a 10 puntos su ventaja sobre la U.

La programación cambió tras el triunfo de Católica por 1-0, lo que permitió a Colo Colo ampliar su ventaja.

¿Cuándo juega Universidad de Chile vs. Cobresal?

El partido entre Universidad de Chile y Cobresal , válido por la fecha 27 de la Liga de Primera, se disputará el domingo 8 de noviembre, desde las 15:00 horas.

De esta manera, los azules saltarán a la cancha al mismo tiempo que Colo Colo visite a Ñublense en Chillán.

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¿Por qué la U jugará en simultáneo con Colo Colo?

La modificación responde a la importancia que tendrá la jornada en la definición del campeonato. Colo Colo puede asegurar el título si derrota a Ñublense, por lo que la ANFP decidió que los encuentros de los equipos involucrados en la parte alta se disputen simultáneamente.

La U todavía mantiene opciones matemáticas de pelear por el campeonato, aunque necesita ganar y esperar que el líder deje puntos en el camino.

En resumen…