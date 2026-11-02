La ANFP modificó la programación de la fecha 27 de la Liga de Primera y determinó que U. de Chile enfrente a Cobresal en simultáneo con Colo Colo, ante la posibilidad de que el Cacique pueda asegurar el título.
Inicialmente, los azules tenían programado su partido para el lunes 9 de noviembre, pero se adelantó tras la derrota por 1-0 ante U. Católica en el Clásico Universitario, resultado que permitió a los albos ampliar a 10 puntos su ventaja sobre la U.
La programación cambió tras el triunfo de Católica por 1-0, lo que permitió a Colo Colo ampliar su ventaja.
¿Cuándo juega Universidad de Chile vs. Cobresal?
El partido entre Universidad de Chile y Cobresal, válido por la fecha 27 de la Liga de Primera, se disputará el domingo 8 de noviembre, desde las 15:00 horas.
De esta manera, los azules saltarán a la cancha al mismo tiempo que Colo Colo visite a Ñublense en Chillán.
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¿Por qué la U jugará en simultáneo con Colo Colo?
La modificación responde a la importancia que tendrá la jornada en la definición del campeonato. Colo Colo puede asegurar el título si derrota a Ñublense, por lo que la ANFP decidió que los encuentros de los equipos involucrados en la parte alta se disputen simultáneamente.
La U todavía mantiene opciones matemáticas de pelear por el campeonato, aunque necesita ganar y esperar que el líder deje puntos en el camino.
En resumen…
- Partido: Universidad de Chile vs. Cobresal.
- Fecha y hora: domingo 8 de noviembre, a las 15:00 horas.
- Dato clave: la U jugará en simultáneo con Colo Colo, que visitará a Ñublense.