El ex jugador de los azules criticó el bajo rendimiento del cuadro de Fernando Gago en el Claro Arena ante los cruzados.

Universidad de Chile venía en racha y alcanzó a ilusionarse con pelear el título de la Liga de Primera con Colo Colo, sin embargo, se cayó feo en el Clásico Universitario ante Universidad Católica.

Los azules fueron al Claro Arena obligados a ganar para así seguir “molestando” al Cacique en el tramo final del torneo, pero no pudieron ante los cruzados y cayeron por 1-0 con gol de Clemente Montes.

El resultado deja a la U muy lejos de los albos, incluso, si Colo Colo derrota este domingo a Ñublense en Chillán se va a coronar campeón del fútbol chileno antes de tiempo.

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Carepato Rivas critica al plantel de la U tras derrota ante la UC

La fea derrota de la U fue analizada junto a RedGol pro el ex jugador de los azules Horacio Rivas, quien no tuvo problemas en decir que al plantel de Fernando Gago le falta carácter.

“La molestia personal surge al caer ante un equipo al que se le debía ganar, ya que Católica no mostró un gran crecimiento futbolístico ni produjo mucho más en comparación a su reciente empate contra Audax”, dijo de entrada Carepato.

“La derrota no pasa por equivocaciones del técnico, sino por situaciones puntuales que no se pueden permitir en un clásico, un partido donde derechamente nos faltó carácter“, sentenció Rivas.

La U no pudo con la UC en el Claro Arena. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Por último, el entrenador sostuvo que “aunque los números indiquen que la U tuvo el 70% de la posesión del balón, las estadísticas en el fútbol son así: puedes manejar el partido y perder. Reitero que Católica no fue superior, simplemente a nosotros nos faltó profundidad”.

Universidad de Chile ve como se le escapa una vez más el título de la Liga de Primera y ahora tendrá que centrarse en la pelea por el Chile 2, donde compite con Universidad Católica.

En síntesis

Universidad de Chile cayó 1-0 ante Universidad Católica en el Claro Arena.

ante Universidad Católica en el Claro Arena. Clemente Montes anotó el gol que sentenció la derrota de Universidad de Chile.

el gol que sentenció la derrota de Universidad de Chile. Horacio Rivas criticó al equipo azul pese a registrar 70% de posesión.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera