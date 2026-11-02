Los Diablos Rojos entregaron los valores de las entradas del encuentro donde los Albos pueden ser campeones.

Colo Colo puede ser campeón ante Ñublense y en Chillán están muy conscientes de esto. Por esta razón, decidieron colocar precios muy altos para las entradas de este duelo.

Los Albos están a solo un triunfo de quedarse con el título del fútbol chileno. Por esto, hay mucha expectativa sobre lo que será su siguiente encuentro contra los Diablos Rojos en condición de visita. Dar una vuelta olímpica no es algo que suceda todos los días.

Los precios que fijó Ñublense

El partido entre Colo Colo y Ñublense está agendado para este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas, el en Estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán. Pese a las especulaciones sobre un cambio de recinto, los Diablos Rojos se quedarán en su casa, pero no a cualquier precio.

Bien dicen que a río revuelto, ganancia de pescadores. O más bien, es lo que se dice en las oficinas de la Longaniza Mecánica. Esto porque, sabiendo la expectativa que habrá en los hinchas albos, decidieron fijar precios muy elevados a las entradas.

Según indicó Daniel Arrieta en TNT Sports, los boletos tendrán un precio mínimo de 35 mil pesos en preventa en galería. La misma ubicación costará 40 mil pesos ya en la venta general. Andes también tendrá una preventa de 38 mil pesos.

Imagen: Ñublense

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