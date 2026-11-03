A pesar de que los Diablos Rojos tenían presupuestado poner a disposición los tickets este lunes, hubo una demora que obligó a posponer la venta para el martes 3 de noviembre. ¡Revisa los detalles!

A pesar de los altísimos precios, seguramente las entradas para presenciar el duelo que Ñublense jugará ante Colo Colo en la fecha 27 de la Liga de Primera 2026 se venderán como pan caliente. De hecho, en la directiva de los Diablos Rojos esperaban que este lunes 2 de noviembre se pusieran a disposición.

Algo que finalmente no ocurrió. La ticketera Passline y el cuadro local tuvieron una demora que quedará subsanada durante esta jornada. Será el martes 3 de noviembre cuando los fanáticos que quieran asistir al estadio Nelson Oyarzún Arenas puedan adquirir sus localidades.

Según información recabada por RedGol, el proceso de venta será puesto en marcha a contar de las 15 horas. Evidentemente se podrán conseguir a través de las plataformas de Passline, la empresa que estará a cargo de la comercialización de los tickets.

Diego Ulloa marca a Lorenzo Reyes en el estadio Monumental. (Luis Quinteros/Photosport).

Cabe recordar que este cotejo tendrá un aforo permitido de 7 mil 500 personas, según la disposición de la Delegación Presidencial de Ñuble. “Realizamos una visita inspectiva para ver todas las medidas necesarias para que el partido se realice sin novedad”, contó Diego Sepúlveda cuando oficializó el número de público. La capacidad máxima del reducto chillanejo es de 12 mil espectadores.

ver también Golpe al bolsillo albo: los elevados precios que fijó Ñublense para ver “final” de Colo Colo

¿Cuándo juega Colo Colo vs Ñublense en Chillán?

Colo Colo visitará a Ñublense en la fecha 27 de la Liga de Primera 2026: el partido quedó fijado para el domingo 8 de noviembre a contar de las 15 horas en el estadio Nelson Oyarzún Arenas.

Revisa el compacto de la derrota de Ñublense en la visita a O’Higgins